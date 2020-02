Vila Douro, Portugese keuken zonder dat je je in Portugal waant

Dilbeek

Vila Douro langs de Ninoofsesteenweg in Itterbeek wil mensen verleiden met de typische Portugese keuken. Zowat elk gerecht op de kaart heeft inderdaad een Portugese touch gekregen, maar op vakantie in het Zuid-Europese land waan je je helaas niet. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.