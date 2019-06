Vijverfestival vervolledigt affiche: Günther Neefs en Slow Pilot zakken naar Dilbeek af Michiel Elinckx

07 juni 2019

15u21 6 Dilbeek Het Vijverfestival heeft zijn volledige affiche bekendgemaakt. Opvallende nieuwe namen zijn Günther Neefs en Slow Pilot.

Eerder werden de headliners van het festival openbaar gemaakt. Freaky Age, De Mens en Ertebrekers zullen de toppers zijn van het Vijverfestival. Maar daarna komen er nog heel wat toppers langs. Günther Neefs treedt vrijdagavond op. Daarnaast is er ook plek voor Ina Rose, Bel-Air, La Fête en Slip Soundsystem en Atomik.

Programmatie

Zaterdag wordt er geopend met De Planken, De Kanaalvissers en Los Callejeros. Bij zonsondergang is het de beurt aan Dirk., Phoenician Drive, Slow Pilot, Juicy en Orchestre International Du Vetex. Eindigen doet het Vijverfestival met Rebel Up en dj Mensch Erger Je Niet. De volledige programmatie vind je op www.vijverfestival.be. Het gratis festival vindt plaats op 12 en 13 juli aan het kasteeldomein in het centrum van Dilbeek.