Vijverfestival pakt uit met groene primeur: “Eetbakjes zijn voortaan ook herbruikbaar” Ertebrekers en De Mens zakken komend weekend af naar Dilbeek Michiel Elinckx

10 juli 2019

11u45 0 Dilbeek Komend weekend staat de zestiende editie van het Vijverfestival op het programma. De organisatie pakt uit met een goedgevulde affiche. Nieuw zijn de herbruikbare eetbakjes, waardoor het festival 100 procent ecologisch wordt.

Ook dit jaar telt het Vijverfestival weer twee volwaardige festivaldagen. “Enkele jaren geleden groeide onze afterwork uit tot een volwaardige festivaldag”, zegt Vijverfestival-woordvoerster Ciska De Man. “Dit jaar wordt dat zeker niet minder. In tegenstelling tot vorige jaren, wanneer de deuren sloten om 1 uur, kunnen festivalgangers nu tot 3.30 uur feesten.” Grote namen op vrijdag? Günther Neefs en Freaky Age, die een van zijn laatste concerten speelt. “De Ternatse groep stopt er na 15 jaar mee en we zijn blij dat ze deze zomer nog een laatste keer op ons Vijverpodium staan”, aldus De Man.

Festivalgangers geven een jeton als waarborg. Nadien kan je bij de stand van Durapack het eetbakje terug inwisselen voor een jeton. Het is een beetje in het duister kijken hoe het gaat verlopen, maar ik ben er zeker van dat de festivalgangers zullen meegaan in het verhaal Ciska De Man

Zaterdag start om 14 uur, met onder meer een optreden van de kindergroep De Planken. Met De Kanaalvissers, Los Callejeros, Dirk., Phoenican Drive, Slow Pilot, Juicy, Orchestre International du Vetex, Rebel-Up en Mensch, Erger Je Niet zal er zowel op het Vijverpodium en het Zuiden Zindert-podium heel wat te beleven zijn. “De twee grootste namen op het festival zijn Ertebrekers en De Mens”, zegt De Man. “De groep rond Frank Vander linden zakt al voor de derde maal af naar ons festival.”

Herbruikbare eetbakjes

Tot slot zet het Vijverfestival nog extra in op ecologie en duurzaamheid. “Naast onze herbruikbare beker, die al 15 jaar ingezet wordt, zullen onze foodtrucks en wereldmarktstanden dit jaar ook gebruik maken van herbruikbare eetbakjes”, aldus De Man. “Als milieuvriendelijk festival ondernemen we verschillende acties om onze afvalberg te verminderen: wc’s met regenwater, inzameling dopjes, afvaleilandjes, herbruikbare bekers én dit jaar ook herbruikbare eetbakjes. Festivalgangers geven een jeton als waarborg. Nadien kan je bij de stand van Durapack het eetbakje terug inwisselen voor een jeton. We gaan in zee met een externe firma voor dit initiatief. Het is voor hen ook de eerste maal dat ze op zo’n groot festival herbruikbare eetbakjes aanbieden. Het is een beetje in het duister kijken hoe het gaat verlopen, maar ik ben er zeker van dat de festivalgangers zullen meegaan in het verhaal.” Volgend jaar moet ieder evenement in Vlaanderen herbruikbare drinkbekers gebruiken. Het Vijverfestival was een van de eerste festivals die de maatregel invoerde.

Info

Het Vijverfestival vindt plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13 juli en is gratis voor iedereen. Alle optredens vinden plaats rond het Dilbeekse gemeentehuis. Het festivalterrein zal, zoals vorig jaar, volledig afgesloten worden met hekken. Meer gedetailleerde info vind je op www.vijverfestival.be.