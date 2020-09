Vijverfestival op zoek naar vrijwilligers om het team te versterken Amber Gys

04 september 2020

16u35 0 Dilbeek De organisatie van het jaarlijkse Vijverfestival in Dilbeek is op zoek naar vrijwilligers uit de streek om hun team te versterken. Jaarlijks lokt het festival zo’n 10.000 enthousiaste en feestende bezoekers. Dit jaar moest de zeventiende editie van het festival er nog aan geloven door de coronacrisis. “ Wij blijven als organisatoren niet bij de pakken zitten, en stellen alles in het werk om volgende zomer 2021 extra te knallen”, klonk het toen.

Een gratis festival opbouwen voor 10.000 bezoekers, daar is een team vrijwilligers een volledig jaar mee bezig en zijn er -zowel voor als achter de schermen- veel gemotiveerde voor mensen nodig. Zowel op het terrein zelf als in de maanden ervoor wordt het hele evenement gedragen door vrijwilligers. Helpen aan de uitbouw van het festival kan je op verschillende manieren. Tijdens het festival zelf zoekt de organisatie vrijwilligers op verschillende posten. Zo zoeken ze mensen voor aan de bar, als redder, als stagehands aan het podium, in het kinderdorp en aan de toiletten. Meer informatie over de posten vind je op de website van het Vijverfestival. Naast de voorbereidingen voor het Vijverfestival gaat de organisatie ook veel helpen op andere evenementen in de buurt en doen ze aan teambuilding’s om de sfeer er in te houden.