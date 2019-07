Vijfhonderd balen graskuil gaan in vlammen op Wim De Smet/Wouter Hertogs

25 juli 2019

19u10 84 Dilbeek In de Roomstraat in Itterbeek zijn vanmiddag vijfhonderd grote balen graskuil in vlammen opgegaan. In de loop van de dag werden twee jongeren opgepakt op verdenking van de brandstichting. Onderzoek moet uitwijzen of zij de brand hebben aangestoken.

Het vuur werd even na 17 uur opgemerkt. Een dikke rookpluim steeg op vanuit de honderden balen graskuil of voordroog. Het gaat om ingepakt gras dat net niet zo hard gedroogd is als hooi en veel gebruikt wordt als voedsel voor runderen en paarden.

Tankwagens

Toen de brandweer arriveerde, stond het grootste deel van de balen al in brand. Omdat de druk op de waterleiding te laag was, moest de brandweer tankwagens laten aanrukken om het vuur klein te krijgen.

De vernielde balen waren eigendom van een veehouder die tegenover de weide woont. Hij had het gras nog maar net geoogst en ingepakt. De man was te aangeslagen om te reageren. Tien jaar geleden zag dezelfde veehouder ook al een schuur in vlammen opgaan.

Aanvankelijk leek het te gaan om zelfontbranding maar dit bleek niet te kloppen. Twee jongeren werden in de loop van de dag opgepakt op verdenking van de brandstichting. Het zou gaan om twee jongens met een mentale beperking uit een instelling in Schepdaal. Onderzoek zal uitwijzen of zij de balen in brand gestoken hebben.