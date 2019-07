Vijf tips voor het weekend: Van jazz in Brussel tot beachvolley in Herfelingen Bart Kerckhoven

12 juli 2019

Jazz en Folk op Brosella in Brussel

Vlakbij het Atomium vindt op zaterdag en zondag het drieënveertigste Brosella Folk & Jazz Festival plaats. Op het programma staan traditionele folk, wereldmuziek maar ook klassieke jazz en en alle mengvormen tot groove en electro-jazz toe. Dat maakt dat op Brosella alle stijlen en alle leeftijden aan hun trekken komen. Op zaterdag trapt Alegria e Liberta het festival om 15 uur af. De kinderen krijgen hun eigen affiche in het Kids Village en ook poëten vinden hun gading in de Poetry Corner waar Brussels Poetry Collective & DiVerzen klaar staan om iedereen van een dosis poëzie te voorzien. Mooi meegenomen is dat de toegang tot het festival slechts 5 euro kost en kinderen tot 12 jaar mogen er gratis binnen. Kaarten kunnen enkel ter plaatse gekocht worden. Het festival vindt plaats in het Groentheater in het Ossegempark en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is ook een uitgebreide fietsparking voorzien. Alle informatie is te vinden op de website van het festival.

Vijverfestival in Dilbeek

Het Vijverfestival in Dilbeek is uniek meer dan alleen om de prachtige locatie in het domein achter het Kasteel-Gemeentehuis in het centrum van het dorp. Het grote podium wordt in de vijver opgetrokken zodat iedereen een prachtig zicht heeft vanaf het grasveld. Maar het Vijverfestival wil ook een ecologisch festival zijn. Herbruikbare bekers zijn er al jaren ingeburgerd en dit jaar worden zelfs de eetbakjes hergebruikt. Maar de namen op de affiche zullen bezoekers wellicht vooral over de streep trekken. De organisatoren programmeren op vrijdag onder andere Freaky Age en Gunther Neefs. Op zaterdag kan iedereen De Kanaalvissers, Los Callejeros, Dirk., Phoenican Drive, Slow Pilot, Juicy, Orchestre International du Vetex, Rebel-Up en Mensch, Erger Je Niet aan het werk zien. Toppers op de affiche zijn dan De Mens en Ertebrekers. Het Vijverfestival is opnieuw gratis. Alle info op www.vijverfestival.be.

Waanzinnig weekend in Herfelingen

Het Waanzinnig Weekend in Herfelingen is één van de grootste dorpsfeesten van het Pajottenland. Nog tot en met zondag wordt er in de deelgemeente van Herne elke dag feest gevierd. De organisatoren sleutelden dit jaar opnieuw aan de programmatie en pakken op vrijdag al uit met het Gezelligste Terras van Vlaanderen en dat vanaf 17 uur. ’s Avonds treden ook Bram en Lennert op. Zaterdag vindt in de namiddag een truckshow plaats en opent het zomerterras opnieuw. Vanaf 22 uur is er de Eva zkt Adam-party, een feestje voor singles en hun vrienden. Onder meer DJ Squirre en Bart Reeves zorgen voor de muziek. Zondagochtend is er de traditionele misviering en de autowijding. In de namiddag is er een barbecue en een beachvolleytoernooi. Vanaf 14 uur zijn er verschillende optredens, met Yves Segers, Luc Steeno en Zanger Bart. Het Waanzinnig Weekend sluit af met de Schieve Fuif om 22 uur. Meer info op www.waanzinnigweekend.be.

Soiree Tropicale in Eppegem

In Eppegem verwachten ze duizenden bezoekers op de Soiree Tropicale die plaats vindt aan de Schranshoeve. Vrijdag start het feest al met Soiree Café en wordt vanaf 18 uur de barbecue aangestoken. Zaterdag start Soiree Tropicale al om 15 uur. De plaatselijke chiro zorgt er dan voor dat kinderen zich geen seconde hoeven te vervelen met een kleuterhoekje, zotte springkastelen en zelfs torenhoge bierbakkenstapels. De ouders kunnen zich dan al een frisse cocktail bestellen. Vanaf 19 uur starten de eerste optredens. De Peper en Zout Brassband, Borokov, Pardon Service maar ook Boatman Live en Dauw & Bescherming treden op en verschillende dj’s zorgen voor muziek tot in de late uurtjes. Meer info op de website van het evenement.

De Dolle Strandbalfeesten in Galmaarden

De Dolle Strandbalfeesten kregen bij hun ontstaan een gekke naam mee en voor wie er aan twijfelt… De organisatoren willen vooral dat de toeschouwers een stevig feestje bouwen. De grootste ambiancemakers staan dan ook op het podium in Galmaarden op zaterdag en zondag. Zaterdag kan iedereen kaatsen en petanque spelen maar ook de relatief onbekende sport Bossaball, een combinatie van voetbal en volleybal, kan ontdekt worden. Wie honger heeft kan terecht in een heus foodtruckdorp en de kinderen kunnen zich uitleven op verschillende springkastelen en zelfs in een zwembad. ’s Avonds is er de Strandbalfuif vanaf 19.30 uur met optredens van Bart, Sergio, Christoph Chapsis, Ambidance, The Vip Party Band, Yves Segers, Swoop en Fret Tet & The Swinging Tepelboys. Zondag gaat het feestje verder met een reuzebarbecue. Alles vindt plaats op het Sportplein in Galmaarden en de opbrengst van het feestje gaat naar het goede doel. Meer informatie op de Facebookpagina van het evenement.