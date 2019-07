Vijf tips voor het weekend: Feest in Brussel, Jaarmarkt in Bogaarden en mooi wandelen in Dilbeek Bart Kerckhoven

19 juli 2019

Bal National in Brussel

De Nationale Feestdag gaat in onze hoofdstad natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. Wie dat wil, kan er zelfs een feestweekend van maken want zaterdagavond is er volgens jaarlijkse traditie al het Bal National op het Vossenplein in hartje Marollen. In de volkse wijk staan dan vanaf 19.30 uur verschillende optredens geprogrammeerd. ‘Lets Dance Ketjes’ moet het publiek aanzetten tot dansen maar ook de Franse artiest Frédéric Longbois staat op het podium en brengt eigenzinnige covers. Belle Perez treedt ook op en natuurlijk mag ook de enige echte Lange Jojo niet ontbreken. Beatboxer Big Ben en Crazy Sir-G maken een bruggetje naar coverband The Amazing Flowers met Boogie Boy. Alle informatie over het gratis Bal National is hier te vinden.

Openluchtzwemmen in Brussel

Voor wie een zwembad niet meer avontuurlijk genoeg is, kan dit weekend eens zwemmen in een vijver in de hoofdstad. Voor één keer mag het tijdens ‘Expedition Swim’. Met dat programma wil de Brusselse regering onderzoeken of het haalbaar zou zijn om bepaalde vijvers in te richten als zwemvijver. In de Neerpedevijver in Anderlecht wordt alvast op vrijdag en zaterdag het water in gedoken. De online inschrijvingen zijn afgesloten maar wie wil kan zich nog steeds ter plaatse aanmelden voor een frisse duik. In de vijver wordt een zone van 25 op 25 meter afgebakend. Iedereen mag dan telkens een half uurtje vissen. Informatie op www.expeditionswim.be.

Jaarmarkt in Bogaarden

In het Pajotse dorpje Bogaarden is juli de feestmaand bij uitstek en het eerste grote evenement is de jaarmarkt die elk jaar op de Nationale Feestdag plaats vindt. Maar zaterdag valt er op het terrein aan de Molenstraat ook al wat te beleven, want dan wordt er vanaf 16 uur een Nighttractorpulling georganiseerd. Zanger Yves Segers luistert nadien de Jaarmarktfuif op tijdens een optreden. Zondag is er al kinderanimatie vanaf 10 uur. Clown Pleks en Timo entertainen vanaf 14 uur de jongste bezoekers met hun Per-Pleks Show. Iedereen kan ook de oldtimertractoren bewonderen die nadien een rondrit maken in de streek. Voor zowel vee, schapen als geiten worden die dag prijskampen georganiseerd. In de feesttent wordt tijdens de tweedaagse behalve drank ook eten geserveerd. Info op www.bogaarden.be.

Feestelijke Veldkantkermis in Grimbergen

De wijk Veldkant in Grimbergen viert dit jaar voor de zestigste keer feest tijdens Veldkantkermis. Vrijdagavond start de kermis met een optreden van de New Bis Band. Het hele weekend lang kan een ‘Vintage Veldkant Camping’ bezocht worden. Zaterdag is er een rommelmarkt, openen de kermisattracties en is er vanaf 16 uur de Veldkantjogging. Om 21 uur is er nog de Nacht van de Veldkant waarbij het gouden jubileum van Steve Mc Donald op de planken gevierd wordt. Op zondag is er een oldtimerrondrit, een eucharistieviering en een groot petanquetornooi. Maandag wordt het feestweekend afgesloten met een jaarmarkt. Info op veldkantkermisbe.wordpress.com.

Kunstwandeling in Dilbeek

Een heel jaar lang worden in Brussel en omgeving activiteiten georganiseerd om de vierhonderdvijftigste verjaardag van de dood van schilder Pieter Bruegel te herdenken. Ook het Pajottenland, dat de kunstenaar inspireerde voor zijn bekendste werken, wordt heel wat georganiseerd. Zo kan je in Dilbeek een mooie kunstwandeling tijdens ‘De Blik van Bruegel’. De wandelroute van 7 kilometer door het landschap van het dorpje Sint-Anna-Pede en omgeving trekt langs belangrijke decors voor de werken van Bruegel, zoals de Pedemolen en de kapel van Sint-Anna-Pede. 15 hedendaagse kunstenaars gingen aan de slag rond het thema Bruegel en tonen er hun werk. Onder andere Filip Dujardin, Gijs Van Vaerenbergh en Bas Smets gingen aan de slag maar ook. Maar ook buitenlandse artiesten zoals de Fransman Georges Rousse werken mee. Intussen lokte de openluchttentoonstelling al bijna twintigduizend bezoekers. Meer informatie is te vinden op deze link.