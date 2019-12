Vijf procent onder invloed op eerste dag van BOB-campagne, ook 57 andere inbreuken vastgesteld Tom Vierendeels

02 december 2019

16u09 0 Dilbeek De lokale politiezone Dilbeek heeft vrijdagnacht op de eerste dag van de BOB-campagne verschillende verkeerscontroles gehouden in Groot-Bijgaarden. Meer dan vijf procent was onder invloed van alcohol en een bestuurder had drugs genomen. Er werden ook tientallen andere verkeersinbreuken vastgesteld.

De controle ging tussen 20 uur en 4 uur door in de Guido Gezellestraat, de Brusselstraat en in de Bosstraat. In totaal werden 242 bestuurders onderworpen aan een ademtest en dertien onder hen bleken te diep in het glas gekeken te hebben. Een bestuurder legde een positieve drugstest af voor het gebruik van zowel cannabis, cocaïne als amfetamines. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.

Daarnaast werden ook nog eens 57 verkeersinbreuken vastgesteld. Aan de werken ter hoogte van het Dansaertpark negeerden 19 bestuurders het verbodsbord met voor elk een boete van 58 euro tot gevolg. Er werden ook zeventien processen-verbaal opgesteld voor het niet-dragen van de veiligheidsgordel of kinderbeveiligingssysteem. Tien bestuurders mogen zich ook aan een GAS-boete verwachten voor verkeerd parkeren. Tot slot werden mensen betrapt met de gsm achter het stuur en het niet correct oversteken aan de overweg aan het station.