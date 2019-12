Vierde CRU van ons land komt in voormalige Schepdaalse brouwerij Eylenbosch Tom Vierendeels

11u12 0 Dilbeek CRU is van plan een vierde filiaal te openen in de voormalige brouwerij Eylenbosch. Liefhebbers zullen nog even moeten wachten want de opening wordt pas in de zomer van 2021 verwacht. CRU is een concept van Colruyt dat elke dag een overdekte markt moet aanbieden met de focus op ambachtelijke producten. Momenteel zijn er al drie filialen.

De belevingsmarkt komt in de zomer van 2021 op de site van Eylenbosch, de voormalige brouwerij langs de Ninoofsesteenweg in Schepdaal. Op de site gaan momenteel nog ingrijpende werken door voor de bouw van 55 appartementen, 2.000 vierkante meter aan commerciële ruimte en zestig ondergronds parkeerplaatsen. CRU bestaat intussen vijf jaar en heeft drie vestigingen in Antwerpen, Overijse en Gent. Naast winkelen kan je er ook ontbijten, lunchen en aperitieven in een eethoek met terras.

“Dilbeek bleek ons een ideale locatie om een bijkomende markt te openen”, zegt Jo Spiegeleer, business unit manager van CRU. “We zijn ervan overtuigd dat we in de Vlaamse Rand ten westen van Brussel veel potentiële klanten kunnen bereiken.” De Dilbeekse CRU zal zo’n achthonderd vierkante meter groot zijn en zal seizoensgroenen en -fruit, dagverse vis en vlees, charcuterie, kaas, brood, originele dranken, chocolade en bloemen aanbieden. “CRU wil ook in Dilbeek een kind van de streek zijn en dus zal er samengewerkt worden met lokale partners”, klink het.