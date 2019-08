Vier ton (!) vis sterft op onverklaarbare wijze in vijver: "Tienduizenden euro's gaan in rook op” Michiel Elinckx

25 augustus 2019

21u23 1 Dilbeek In de spaarvijver van Zierbeek, aan de Bullenbergstraat, zijn duizenden vissen afgelopen weekend op onverklaarbare wijze gestorven. In totaal gaat het om vier ton vis. Guy Vermeiren, eigenaar van de vijver, denkt dat wegenwerken in een nabijliggende straat een rol spelen. “Het achtergelaten stof ligt op het vijveroppervlak”, zegt Vermeiren.

In de spaarvijver van de Zierbeek zitten duizenden vissen - goed voor meer dan 14 ton. Maar sinds vrijdag is er iets mysterieus aan de gang. Duizenden vissen sterven op onverklaarbare wijze. “Ik zat donderdag in Frankrijk”, getuigt eigenaar Guy Vermeiren. “Vrienden zijn toen langs de vijver gepasseerd, en hadden niets verdacht opgemerkt. Vrijdagavond begonnen de massale vissterfte. Honderden vissen dreven levenloos aan het wateroppervlak. Niemand weet hoe het komt.”

Wegenwerken

Vermeiren schakelde meteen de brandweer en de lokale politie in. Zij kwamen ter plaatse, maar konden weinig doen. Volgens Vermeiren spelen wegenwerken aan de Jan de Trochstraat mogelijk een rol. “Bij die wegenwerken ontstond er een enorme rookwolk”, aldus Vermeiren. “Op alle auto’s van de buurtbewoners lag er een stoflaagje, zelfs de aanpalende maïsvelden hebben een witte schijn. Door de wind werd het stof op het wateroppervlak geblazen. En alles wat op het oppervlak ligt, wordt opgegeten door de vissen. Het is de enige mogelijkheid.”

Vissen blijven op wateroppervlak

Intussen zit Vermeiren met de handen in het haar. Hij ziet een deel van zijn levenswerk verloren gaan. “Maar liefst vier ton is gestorven. Een deel van de vissen heb ik in vuilnisbakken gestoken, maar de brandweer raadde me aan om ze op het wateroppervlak te houden. Dan zouden ze minder stinken. Het maakt evenwel niet veel uit. Door het warme weer ontstaat er een rotte walm rond de vijver. Sommige buurtbewoners zijn al komen klagen, maar ik kan er écht niets aan doen. Dit is een tragisch voorval.”

Economische schade

Daarnaast zat de timing niet echt mee. Vermeiren wilde afgelopen weekend hulp inroepen bij de gemeente Dilbeek, maar alle diensten waren niet bereikbaar. Ook bij Rendac, een bedrijf uit Denderleeuw dat gespecialiseerd is in het ophalen, verwerken en vernietigen van dierlijk restmateriaal, was er niemand te bereiken. “Het is een harde klap voor mij”, vertelt Vermeiren. “Ik ben 75 jaar en al meer dan 20 jaar eigenaar van de vijver, maar dit heb ik nog nooit gezien. Of dit me emotioneel raakt? Natuurlijk. Ik ben dagelijks bezig met die vissen, zij zijn mijn levenswerk. Daarnaast is er natuurlijk ook economische schade. Vissen die groot genoeg zijn, worden verkocht in Schotland of Frankrijk. Door dit voorval gaan tienduizenden euro’s in rook op. Naast de klassieke vissen zijn ook tientallen koikarpers gestorven.” Pittig detail: het water van de Zierbeek stroomt naar... de Dender. “Ik heb de watermaatschappij al ingelicht, maar zij zeggen dat alles in orde is. Ik vraag me ook wel af of zo'n stofwolk wel gezond is voor een mens. Als vissen ervan sterven, kan het niet goed zijn voor ons.”