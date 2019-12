Vier gewapende mannen overvallen Shop’n Go van tankstation op zeer brutale wijze Tom Vierendeels

10 december 2019

01u05 328 Dilbeek De gewapende overval op de shop van het Q8-tankstation langs de Ninoofsesteenweg in Dilbeek lijkt goed voorbereid te zijn. Vier daders gingen bijzonder brutaal te werk en lieten de winkelbediende zwaar in shock achter. Ze gingen aan de haal met sigaretten en geld uit de kassa’s. Er lijken gelijkenissen te zijn met de overval op een tankstation van enkele dagen geleden in Overijse.

De overval vond rond 23.30 uur plaats de Delhaize Shop’n Go van het tankstation dat zo’n tweehonderd meter van het op- en afrittencomplex van de Brusselse ring ligt. De winkel is er al zo’n 25 jaar, maar het zou de eerste keer zijn dat er een overval gebeurt. Na een verkenning vanaf de parking sloegen de daders hun slag. “Drie gemaskerde mannen gingen de winkel binnen en een wagen met aan het stuur een vierde persoon parkeerde zich vlak voor de ingang waarna deze laatste ook de wacht hield aan de ingang van de winkel”, vertelt Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. “Een van de verdachten had een pistool bij zich terwijl een andere gewapend was met een mes.”

Trekker overgehaald

De daders aarzelden geen moment en dwongen de winkelbediende op de grond te gaan liggen terwijl hij van dichtbij onder schot gehouden werd. “De daders stalen fardes sigaretten en de inhoud van twee kassa’s, maar de exacte waarde is voorlopig nog niet bekend”, vervolgt Vercarre.

“Vervolgens sloegen de daders in de richting van Brussel op de vlucht met een voertuig.” Aan het op- en afrittencomplex werd de nummerplaat geregistreerd door de ANPR-camera’s, maar die plaat staat volgens het parket geseind als gestolen. Het is niet duidelijk of de daders hun weg vervolgden via Sint-Jans-Molenbeek of de Brusselse ring namen. Voorlopig ontbreekt elk verder spoor naar de overvallers.

In shock

Gelukkig gebruikten de daders geen zwaar geweld tegen de bediende waardoor die geen verwondingen opliep, maar de man zou wel zwaar in shock verkeerd hebben na de feiten. Hij krijgt begeleiding van de dienst slachtofferhulp en van een speciale dienst van Q8 zelf. De lokale politiezone Dilbeek kwam ter plaatse en sloot de shop af met politielint. De brandstofpompen bleven tijdens de vaststellingen en het onderzoek wel toegankelijk voor bezoekers. De uitbater van de shop wenst niet te reageren.

Link met Overijse?

Of de link onderzocht wordt is niet duidelijk, maar de overval toont wel gelijkenissen met die van enkele dagen geleden in Overijse. Daar drongen vrijdagochtend rond 9 uur drie gemaskerde mannen de shop van een Total-tankstation binnen. Hier waren twee mannen gewapend met een mes, een andere met een revolver. Ook hier gingen de daders bijzonder bruut te werk, maar werden aanwezigen wel gekneveld. De vierde dader stond te wachten met een Jaguar en bij hun vlucht crashten de vier overvallers. Vervolgens carjackten ze een Mercedes in Jezus-Eik. De vier overvallers gingen in Overijse aan de haal met 700 euro uit de kassa en twee gsm’s.