VIDEO. Voor het eerst Urban Village op Gordelfestival: BMX-kampioen Gilles toont alvast één van zijn tricks Bart Kerckhoven

23 augustus 2019

11u41 0

Het Gordelfestival pakt voor het eerst uit met een Urban Village. Op zondag 1 september worden opnieuw heel wat wandeltochten en fietsroutes uitgestippeld in de groene rand rond Brussel maar de organisatoren willen ook een jonger publiek aanspreken en dus werden BMX-kampioen Gilles Van De Sompel en andere hippe vogels uitgenodigd om in een eigen themadorp hun ding te doen. Gilles zal demonstraties BMW Flatland geven maar de bezoekers kunnen ook zelf deelnemen aan een BMX-race. Ook skaters zullen plezier beleven op een grote skateramp en wie het wat rustiger houdt kan eigen sleutelhangers maken. Het Urban Village zal zondag opgesteld staan in Dilbeek dat dit jaar focusgemeente is van het Gordelfestival.