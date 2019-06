Vernieuwd Dilbeeks centrum wordt vrijdag plechtig ingehuldigd (met onder meer een inwandeling van de Verheydenstraat) Michiel Elinckx

19 juni 2019

17u06 0 Dilbeek Vrijdagavond 21 juni wordt het vernieuwde Dilbeekse centrum plechtig geopend. Na meer dan een jaar zijn de herinrichtingswerken definitief afgelopen.

De feestelijke opening start aan Freddy Sport vanaf 16 uur. Daar staan Opa Fietsbel, Fifi Fiets en Bellafietsbella, drie kakelende kunstzinnige knutselaars, klaar om van de fiets een rijdend kunstwerk te maken. Er zal ook een straattheater zijn, met circusfiguren die onder meer acrobaatoefeningen voorstellen. Daarnaast kan iedereen gratis deelnemen aan een zoekwedstrijd in de straten van het centrum. Slechts een opdracht: raad een zin, titel of begrip. In elke deelnemende winkel kunnen deelnemers een letter vinden voor de oplossing. Wie het woord of begrip kan raden, maakt kans op een leuke attentie. Ter hoogte van ’t Praetcafé zal een grote doos staan waarin het ingevulde deelnemingsformulier kan gedeponeerd worden.

Inwandeling

Om 18 uur zorgt de streetband ‘Goe Bezig’ voor een muzikale noot. Er wordt ook een tattoo-stand opgericht voor tijdelijke tattoos. Om 19 uur wordt het officiële gedeelte aangesneden, met het doorknippen van de lintjes en de inwandeling van de straten. Voor de gelegenheid blijven de winkels open tot 21 uur.

Toekomstplannen

Mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA) is alvast tevreden over de voorbije werken. “Maar daarmee is de kous niet af”, vertelt de schepen. “Wegen en voetpaden in heel het centrum zijn oud, aftands en aan vernieuwing toe. In het najaar volgen dan ook gelijkaardige werken aan de Roelandsveldstraat en Tennislaan. Het voorbereidend studiewerk voor de vernieuwing van de Baron de Vironlaan, Berchemstraat, Moeremanslaan en heel de omgeving van het gemeenteplein, gaan weldra van start. Binnen enkele jaren kan de vernieuwingsoperatie ook daar verder gezet worden.”