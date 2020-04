Vermiste vrouw uit Groot-Bijgaarden en gezond en wel teruggevonden Tom Vierendeels

10 april 2020

11u10 22 Dilbeek De 79-jarige vrouw uit Groot-Bijgaarden die sinds donderdagnacht vermist was is teruggevonden. Dat laat de federale politie weten. Zowel lokale als federale politie hielden grote zoekacties naar de vrouw die medische zorgen nodig had.

De vrouw vertrok rond middernacht in de nacht van donderdag op vrijdag uit haar woning in Groot-Bijgaarden. Haar man verwittigde vervolgens de politie. Er werd vrijdagochtend massaal gezocht door agenten te voet met bijstand van twee speurhonden en een helikopter van de federale politie. Alles bleef zonder resultaat. Ze had medische zorgen nodig en kan verward en angstig overkomen.

De federale politie liet vrijdagnamiddag weten dat de vrouw in goede gezondheid werd teruggevonden.