Verkoop Pampoelhuis gaat terug de koelkast in omdat dossier onvolledig blijkt te zijn Tom Vierendeels

19 november 2019

14u47 2 Dilbeek Het dossier over de openbare verkoop van het Pampoelhuis in Groot-Bijgaarden gaat voor onbepaalde tijd de koelkast in. In september werd de verkoop op de gemeenteraad alleen door de meerderheid goedgekeurd, maar drie oppositiepartijen dienden nadien klacht in bij de gouverneur. Het bestuur gaat nu een nieuw dossier samenstellen dat in de loop van volgend jaar naar de gemeenteraad komt.

De verkoop van het Pampoelhuis, het schoolmeestershuis en eventueel het aanpalend schoolgebouw werd in september goedgekeurd op de gemeenteraad, maar die beslissing wordt nu ingetrokken. “We zien niet af van een verkoop, maar trekken het dossier terug om het beter te stofferen”, verklaart Diane Van Hove (N-VA), als schepen van Gemeentelijke Gebouwen. “Zo ontbrak onder meer een brief die we toegestuurd kregen van de Academie. Het dossier zal dan opnieuw naar de gemeenteraad komen, maar wanneer kan ik niet zeggen. We zijn momenteel onder andere bezig met de opmaak van de meerjarenplanning en dus hebben we andere prioriteiten.”

Klacht bij gouverneur

In een gezamenlijk persbericht van de drie oppositiepartijen laten ze bij monde van Jef Vanderoost (CD&V), Yann Robbe (DNA!) en Jasper De Jonge (Groen-sp.a) weten bij de gouverneur klacht te hebben ingediend. “En blijkbaar maakte die indruk, want het schepencollege wacht de beslissing niet af en zal nu zelf de beslissing terugtrekken”, klinkt het. “Het dossier was onvolledig en bevatte heel wat juridische onregelmatigheden. Het college heeft geen enkel initiatief genomen om over de verkoop in overleg te gaan met de Academie of de gemeente van Sint-Agatha-Berchtem die de afdeling uitbaat. Het kan niet dat beeldbepalend erfgoed zonder voorwaarden uit handen wordt gegeven. Het zou beter zijn om het Pampoelhuis via een wedstrijd in erfpacht te geven zodat de gemeente nog iets te zeggen heeft over het toekomstig gebruik.” De drie partijen willen ook een gelijkwaardig functioneel en financieel alternatief in de buurt voor de Academie.

Dilbeeks kroonjuweel

Eerder gaf Jef Vanderoost al aan om voor een erfpacht te gaan zodat de gemeente perfect kan bepalen wat er in het gebouw komt en onder welke voorwaarden. “Het is een van de kroonjuwelen van het Dilbeeks patrimonium en het schoolgebouw huisvest al decennialang een afdeling van de Academie van Sint-Agatha-Berchem. Als er geen plan is voor een nieuwe huisvesting, staan honderden leerlingen op straat en krijgt het cultureel aanbod in de deelgemeente een zware klap.”

Beschermd erfgoed

Schepen Van Hove liet eerder in deze krant optekenen dat een verkoop gepaard zou gaan met voorwaarden. “De gemeente kan financieel niet instaan voor de restauratie”, klonk het. “Het gebouw is ook historisch beschermd en moet onaangeroerd blijven, maar momenteel staat het Pampoelhuis te verkommeren. Een verkoop dringt zich op om verder verval tegen te gaan. Eens alles verkocht is, zullen we met de gemeente Sint-Agatha-Berchem rond de tafel zitten om een alternatieve locatie te zoeken.”