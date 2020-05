Verkoop Pampoelhuis doet opnieuw stof opwaaien: “We gaan door met de openbare verkoop mits goedkeuring van gemeenteraad” Amber Gys

25 mei 2020

17u10 1 Dilbeek Het dossier over de openbare verkoop van het Pampoelhuis in Groot-Bijgaarden staat opnieuw op de agenda van de komende gemeenteraad in Dilbeek. Dit dossier deed vorig jaar al heel wat stof opwaaien: i n september 2019 werd de verkoop op de gemeenteraad enkel door de meerderheid goedgekeurd. Hierna dienden drie oppositiepartijen een klacht in bij de gouverneur.

De verkoop van het Pampoelhuis, het schoolmeestershuis en eventueel het aanpalend schoolgebouw werd in september 2019 goedgekeurd door de meerderheid op de gemeenteraad, maar die beslissing werd toen ingetrokken. Het gemeentebestuur van Dilbeek kondigde aan dat ze een nieuw dossier zouden samenstellen voor de openbare verkoop. Dat zou in de loop van 2020 opnieuw op de gemeenteraad komen, en dat is nu dus het geval. Op de volgende Dilbeekse gemeenteraad van 26 mei 2020 wordt het dossier opnieuw van onder het stof gehaald en ter goedkeuring voorgelegd.

Schepen van Gemeentelijke Gebouwen Diane Van Hove (N-VA) verklaarde toen dat het dossier zou worden aangepast, maar dat ze niet afzagen van een verkoop. Volgens Van Hove ontbrak er in 2019 onder andere een brief die ze toegestuurd kregen van de Academie en werd het dossier dus even in de doofpot gestoken.

Het zou beter zijn om het Pampoelhuis via een wedstrijd in erfpacht te geven zodat de gemeente nog iets te zeggen heeft over het toekomstig gebruik. Het college heeft nu enkel de technische fouten in het dossier rechtgezet, maar inhoudelijk geen enkele verbetering aangebracht Jef Vanderoost

Betere alternatieven

Drie oppositiepartijen waaronder CD&V, DNA! en Groen-sp.a dienden in 2019 een klacht in bij de gouverneur wegens een onvolledig dossier. “Het dossier was onvolledig en bevatte heel wat juridische onregelmatigheden”, klonk het toen. “Het zou beter zijn om het Pampoelhuis via een wedstrijd in erfpacht te geven zodat de gemeente nog iets te zeggen heeft over het toekomstig gebruik.”

Ook nu laat de CD&V-fractie weten dat ze niet tevreden zijn met de aanpassingen. “Het college heeft enkel de technische fouten in het dossier rechtgezet, maar inhoudelijk geen enkele verbetering aangebracht”, aldus fractieleider Jef Vanderoost.

De fractie blijft volharden dat erfpacht hier de beste keuze is. “Er zijn betere alternatieven om dit erfgoed in eigendom te houden en toch een nieuwe gebruiker te vinden die investeert. De structurele inkomst van een pacht is op langere termijn veel interessanter dan de zeer beperkte eenmalige opbrengst van een verkoop.” Ook voor de academie die gebruikmaakt van het schoolgebouw werd volgens hen geen oplossing gezocht. “Zij krijgen gewoon de boodschap dat ze nog één schooljaar de gebouwen kunnen gebruiken.”

Openbare verkoop

Een ondoordachte mening, vindt schepen van Gemeentelijke Gebouwen Diane Van Hove (N-VA), aangezien het gemeentebestuur nu een volledig en correct uitgewerkt plan heeft. “We gaan door met de openbare verkoop mits goedkeuring van de gemeenteraad”, verklaart Van Hove. “We hebben het opmetingsplan gecorrigeerd en de verkoop zal via verkoopplatform Biddit verlopen. De officiële beslissing over de verkoop van het Pampelhuis valt pas op de gemeenteraad van 26 mei, maar Van Hove hoopt nu alvast dat de gemeenteraad achter de beslissing zal staan.