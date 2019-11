Verdediging mikt op 5 jaar cel voor koppel dat restaurantuitbater ‘The Pond’ doodde Kim Aerts

25 november 2019

22u07 2 Dilbeek Als het aan de verdediging ligt, moet de jury bij de beraadslaging over de schuldvraag vooral wakker liggen van artikel 411, 412 en 417 van het strafwetboek. In dat geval is de doodslag verschoonbaar en zakt de maximumstraf voor Davy Van Vreckem (42) en Stephanie Janssens (30) naar vijf jaar in plaats van levenslange opsluiting.

Het staat vast dat Stéphane Geens (42) op 22 september 2015 de woning van zijn huurders boven zijn restaurant The Pond in Dilbeek is binnengedrongen. “Ik ga je laten, ik ga naar boven”, waren de laatste woorden van Geens over de telefoon aan zijn geliefde Chris Engering (47), met wie hij 2,5 jaar een koppel vormde. Geens was in een Franse colère geschoten nadat Van Vreckem nog drie zalmforellen had verkocht na sluitingstijd. Het zoveelste debacle op rij tussen de baas en zijn werknemer. Toen Geens verhaal wou halen bij het koppel gaven ze niet thuis - het licht hadden ze gedoofd. Via een slaapkamerraam op de eerste verdieping geraakte hij binnen.

Bang

Anna van der Maelen, advocaat van Janssens, richtte zich tot de jury: “Beeld u in dat u hoort dat er iemand aan het inbreken is. De adrenaline giert door uw lijf. En Stephanie was op dat moment nog veel banger. Zij schiet vier keer, maar is dat niet juist het bewijs dat ze angstig was? Gewelddadige mannen hebben een rol gespeeld in haar leven. Via haar moeder en ook haar eerste partnerkeuze was iemand agressief. Ook de aanval twee weken voor de feiten (Geens zou haar toen een soort kopstoot hebben gegeven, red.) was een bevestiging van die vrees”, wierp van der Maelen op. “Bovendien was het pikkedonker en kon zij de gelaatsuitdrukking van Geens niet gezien hebben.” Van der Maelen goochelde met artikels 411, 412 en 417 van het strafwetboek, als in uitlokking en het feit dat Janssens ‘een daad van afweer’ stelde. “Artikel 412 als het bij dag is en 417 als het bij nacht is. Het is een uit de hand gelopen situatie met een tragisch einde dat Janssens nooit heeft gewild.”

Lukraak

Dominique Van Den Eynde, advocaat van Van Vreckem, bewandelde hetzelfde pad. “Hebben ze op Geens gewacht om hem af te maken of uit schrik? Als je bij iemand binnenkomt in het donker waar je niet moet zijn? Wat is uw eerste reflex dan? Gsm pakken en politie bellen? Neen, je gaat kijken en je pakt het eerste dat je tegenkomt. In de slaapkamer brandde enkel het licht van de tv. Kan je dan mikken? Nee, je schiet lukraak. Het moet een sterke beer geweest zijn, want Geens valt niet onmiddellijk. Ze hadden nog schrik dat hij ging binnenkomen”, redeneerde Van Den Eynde over de daaropvolgende schoten. De raadsman riep twijfel in over de kwalificatie moord en vroeg de jury eveneens om na te denken over het afweer op de inbraak. “Vragen 1,2,5 en 6 hoeft u van mij niet te beantwoorden (de vragen over doodslag en de voorbedachtheid, red.).”

Het is ook heel vreemd dat er in de eerste verklaringen niet wordt gesproken over dreigende gebaren. Die verklaringen komen er pas nadat ze inzage in het dossier hebben gekregen. Het was een aanval die in werkelijkheid niet bestond, vergeet niet dat zij onder invloed waren. Ze konden nog altijd de politie bellen, maar ze zijn met de wapens in de aanslag op het bed in de slaapkamer gaan zitten Procureur

Volgens de procureur is het koppel over de hele lijn schuldig aan moord en kan er geen sprake zijn van een verschoningsgrond. “Het feit dat Geens een raam opent, betekent niet dat er een dreigende aanval is. Het is ook heel vreemd dat er in de eerste verklaringen niet wordt gesproken over dreigende gebaren. Die verklaringen komen er pas nadat ze inzage in het dossier hebben gekregen. Het was een aanval die in werkelijkheid niet bestond, vergeet niet dat zij onder invloed waren. Ze konden nog altijd de politie bellen, maar ze zijn met de wapens in de aanslag op het bed in de slaapkamer gaan zitten. Ze zijn buitenproportioneel geweld blijven gebruiken”, oordeelde de aanklager. Die vroeg verder aan de jury om Janssens vrij te spreken van mededaderschap voor de diefstal van het geld. Van Vreckem achtte hij wel schuldig aan de loondiefstal en het ontvreemden van de zak geld uit de wagen van Geens na de feiten, in totaal zo’n 16.000 euro. Voor dat laatste feit vroeg de verdediging de vrijspraak. “Dit onderzoek hangt met haken en ogen aan elkaar. Ook hier is sprake van enige twijfel.” De jury beraadt zich dinsdag over de schuldvraag. Als ze het koppel schuldig achten, volgen de debatten over de strafmaat.