Verbeteringen aan servicestation E40 in Groot-Bijgaarden: verkeer moet twee maanden over versmalde rijstroken Amber Gys

09 september 2020

11u42 10 Dilbeek Vanaf maandag 14 september gebeuren er werken in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer op de E40 richting Gent / Oostende, ter hoogte van het servicestation in Groot-Bijgaarden (Dilbeek). Het verkeer op de snelweg zal hierdoor twee maanden lang enige hinder ondervinden.

De oprit voor het verkeer dat na het verlaten van het servicestation de snelweg opnieuw oprijdt, wordt langer gemaakt met zo’n 200 meter, zodat het verkeer er veiliger kan invoegen. Ook wordt er ter hoogte van het servicestation een volwaardige pechstrook aangelegd, die momenteel nog ontbreekt. Tijdens de werken, die zo’n twee maanden duren, moet het verkeer op de E40 richting Gent ter hoogte van Groot-Bijgaarden over versmalde rijstroken. Het Verkeerscentrum waarschuwt pendelaars die de komende weken de E40 in de richting van Gent / Oostende nemen dan ook voor bijkomende vertragingen in de avondspits.

Hinder voor binnen- en buitenring

Er zal tijdens de volledige duur van de werken een snelheidsbeperking van 50 km/u gelden in de werfzone. Op de E40 zelf blijft de volledige capaciteit van drie rijstroken beschikbaar, maar de rijstroken worden versmald. Het verkeer dat via de Keizer Karellaan vanuit Koekelberg de E40 oprijdt, zal in plaats van twee rijstroken maar één rijstrook kunnen gebruiken. “Vooral die weggebruikers zullen vanaf 14 september dus rekening moeten houden met bijkomende verkeershinder”, meldt Wegen en Verkeer. “Op de drukste momenten zal er ook een terugslag zijn van de file op de Brussel buiten- en binnenring. Bestuurders die van Brussels Airport / Antwerpen komen (via de buitenring) en van Bergen / Halle (via de binnenring) kunnen ook best rekening houden met bijkomende vertragingen.”