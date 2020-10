Verbeteringen aan fietssnelweg 209 reiken tot in Dilbeek Amber Gys

06 oktober 2020

17u21 0 Dilbeek Langs enkele fietswegen in Schepdaal en Itterbeek (Dilbeek) zullen kleine ingrepen uitgevoerd worden om de veiligheid van de fietsers nog meer te accentueren met behulp van wegmarkeringen en bijkomende verkeersborden.

In samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant werd een project opgestart om het huidige traject van fietssnelweg F209 (fietssnelweg tussen Denderleeuw en Brussel) te verbeteren. Het gaat hierbij om het plaatsen van verlichting langs het traject van de fietssnelweg en het verbeteren van de kruispunten van de fietssnelweg met de lokale gemeentelijke wegen. In Dilbeek zullen de kruispunten van de F209 tussen de Bullenbergstraat in Schepdaal en de Poverstraat in Itterbeek geaccentueerd worden zodat de fietsoversteken er veiliger en zichtbaarder worden voor kruisende automobilisten. Het gaat hierbij om kleine ingrepen door middel van wegmarkeringen (asmarkeringen, fietslogo’s, ..) en bijkomende verkeersborden.

Verlichting in oktober

Ter hoogte van de Bullenbergstraat en de Borrestraat/Kouterstraat wordt voor een betere geleiding van de fietsers gezorgd door de fietssnelweg in de voorrang te plaatsen. Voor verlichting langs de F209 is het wellicht nog wachten tot het voorjaar van 2021 maar de verbeteringen ter hoogte van de verschillende kruispunten in de gemeente worden in de komende maand oktober uitgevoerd. Ook in Liedekerke en Ternat zullen fietsers verbeteringen ondervinden.

