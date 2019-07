Veertiger zwaargewond na ongeval met vrachtwagens op E40 in Groot-Bijgaarden Tom Vierendeels

10 juli 2019

13u54 0 Dilbeek Een veertiger is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de E40 in Groot-Bijgaarden. Een trucker merkte de file net voorbij het tankstation te laat op en ramde de kleinere vrachtwagen voor hem. Die werd tot tegen een vrachtwagen ervoor geduwd.

Het ongeval gebeurde rond 12 uur in de richting van de R0. “Het was op alle rijstroken aanschuiven en rondom mij stonden verschillende voertuigen”, zegt de bestuurder van de aanrijdende vrachtwagen. “Bij mijn voorligger heb ik geen remlichten gezien. Ik ging nog vol in de remmen, maar kon een aanrijding niet meer voorkomen.”

De bestuurder van de lichte vrachtwagen, een veertiger, werd tot tegen een vrachtwagen voor hem geduwd. “Hij zat volledig gekneld en we hebben enige tijd nodig gehad om hem te kunnen bevrijden”, zegt brandweerofficier Paul De Saedeleer. “Dit vergt uiteraard een andere aanpak dan bij een gewone personenwagen. Uiteindelijk is de bevrijding wel vlot verlopen.” Het slachtoffer werd onder begeleiding van een MUG-team afgevoerd naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is voorlopig nog geen duidelijkheid.

Door het ongeval zijn momenteel nog drie rijstroken versperd waardoor het vanaf Ternat een half uur aanschuiven is.