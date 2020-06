Veertig jaar oude voetbalkantine in Bosstraat wordt vernieuwd Amber Gys

19 juni 2020

16u21 0 Dilbeek Het gebouw aan het voetbalveld in de Bosstraat in Dilbeek wordt grondig vernieuwd. Door deze vernieuwing kan voetbalclub BOKA United er vanaf seizoen 2021-2022 opnieuw trainen en wedstrijden spelen.

De kantine die dateert van 1980 was toe aan een grondige verbouwing. De ruwbouwstructuur van het gebouw zal hergebruikt worden, maar het hele gebouw krijgt een update naar de huidige standaarden. Naast een vernieuwing van de technieken krijgt het gebouw ook een nieuwe jas met beglazing en isolatie die voldoet aan de visie van de gemeente om haar gebouwenpatrimonium op termijn energieneutraal te krijgen. Vroeger werd de site gebruikt door VC Groot-Bijgaarden, nadien door 3 caféploegen: Nickyspurters, ’T Vraagteken en FC Skippy. Tijdens de werken kan het veld tijdelijk niet bespeeld worden. Nadat het gebouw klaar is in mei 2021 zal BOKA United deze site gebruiken naast het gebruik van de huidige site aan de Lumbeekstraat. Door deze nieuwe locatie moeten ze geen gebruik meer maken van de pleinen op Plankenveld.