Vandalen passen Dilbeekse slagzin aan op viaduct E19: “Geen idee hoe dit kon gebeuren” Amber Gys

01 september 2020

13u25 0 Dilbeek Vandalen hebben een van de voorbije dagen de Dilbeekse slagzin ‘Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn’ aangepast. Het woord ‘Vlamingen’ werd vervangen door ‘iedereen’. “Door de aanpassing gaat de oorspronkelijke betekenis van onze slagzin volledig verloren”, klinkt het bij burgemeester Willy Segers (N-VA). De politie is een onderzoek gestart.

De slagzin in Dilbeek ‘Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn’ klinkt in Vlaanderen bekend in de oren. De slagzin houdt al stand van in de jaren 70. De borden werden in de hele gemeente door de jaren heen al meerdere keren gevandaliseerd. Een van de afgelopen dagen kreeg ook de banner langs het viaduct aan de E19 op de Robert Dansaertlaan in Groot-Bijgaarden ermee te maken. Volgens burgemeester Willy Segers (N-VA) is dit de zoveelste misvatting van de gemeentelijke slogan. “Het is een gekend fenomeen dat de tegenstanders van onze slogan deze vandaliseren”, zegt Segers.

Vlaamse gemeente

De geschiedenis van de slogan dateert al van in de jaren 70. “Dilbeek heeft in de loop van de jaren 60 moeten strijden voor het behoud van het Vlaams karakter. We hadden destijds een faciliteitengemeente kunnen worden zoals Drogenbos en Linkebeek, maar de Dilbeekse bevolking heeft er toen altijd voor gestreden om het Vlaams karakter te kunnen behouden. Een tiental jaar later werd dan de actie ‘waar Vlamingen thuis zijn’ opgestart. De slogan verwijst ernaar dat we houden van dat Vlaamse karakter en dat dus willen behouden. Het heeft niets te maken met dat mensen van een andere origine hier niet welkom zijn.”

De borden werden in de jaren 70 op verschillende plaatsen in Dilbeek opgehangen, zo ook aan het viaduct langs de E19. “En het was toen al een hele operatie om die borden van op de straat omhoog te krijgen”, gaat Segers verder. “Het lijkt onmogelijk voor een persoon om op deze manier dat bord te kunnen bekladden. We hebben echt geen idee hoe zit is kunnen gebeuren, waarschijnlijk wel vanaf de bovenkant op het viaduct.” Momenteel is er nog geen enkel spoor van de daders. De gemeente heeft wel een klacht ingediend tegen onbekenden. De politie is gestart met het onderzoek.