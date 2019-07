Van Maes tot Merckx: waarom kreeg België na Tweede Wereldoorlog twintig jaar geen Tourwinnaar? Olivier Vanbeylen, voormalig leerkracht van Remco Evenepoel, schrijft boek over Tourperiode 1947-1968 Michiel Elinckx

04 juli 2019

13u14 10 Dilbeek Olivier Vanbeylen uit Dilbeek heeft zijn allereerste boek uitgebracht: Van Maes tot Merckx. Vanbeylen beet zich vast in historische documenten en zocht uit waarom België geen Tourwinnaar leverde tussen de periode 1947-1968. Pittig detail: Vanbeylen is de voormalige leerkracht van... Remco Evenepoel.

Vanbeylen is in het dagelijkse leven leerkracht in Anderlecht. Als wielerliefhebber en gediplomeerd historicus lijkt het evident om de historische verhalen uit het wielrennen uit te pluizen. “Ik ben vooral gefascineerd door de naoorlogse Tour-edities, tussen 1947 en 1968", vertelt Vanbeylen. “In een periode van 21 jaar leverde België geen enkele Tourwinnaar. Nochtans kende ons land 12 eindwinnaars voor de start van de Tweede Wereldoorlog. Ik ging op zoek naar de redenen voor die ‘lange’ droogte.”

Bij ons heb je niet echt de traditie om ronderenner te worden. Onze renners kijken vaak naar de Vlaamse klassiekers, zoals de Ronde van Vlaanderen of Gent-Wevelgem. Het is een beetje een vicieuze cirkel: er is meer aandacht voor eendagskoersen, waardoor renners en ploegen daar meer op inzetten. Terwijl het prachtig zou zijn om nog eens mee te spelen in een grote ronde Ilivier Vanbeylen

Landenteams

In het boek geeft Vanbeylen eerst een overzicht weer van de gebeurtenissen tijdens iedere Tour. Daarna gaat hij verder in op de Belgische coureurs. En wat blijkt? België had geen slechte lichting tijdens die periode. “In de helft van de edities stond er een Belg op het podium van de Tour”, weet Vanbeylen. “Dat kunnen wij ons nu niet meer voorstellen. Als een renner als Jurgen Van den Broeck in de top-5 eindigt, staat ons land al op zijn kop. Daarnaast hadden wij enkele sterke coureurs, zoals Jan Andriaensens, Jean Brankart en Stan Ockers. Er zijn enkele factoren die meespelen in de lange droogte voor de Belgen. Een tipje van de sluier? In die tijd werd de Tour nog gereden met landenteams. Dat had zeker zijn invloed, bijvoorbeeld in de selectieprocedure.”

Vicieuze cirkel

De naoorlogse periode was geen succesperiode voor de Belgische Tourrenners, maar dat valt in het ongewisse bij de huidige tijdsperiode. Sinds 1976, toen Lucien Van Impe de gele trui meenam naar ons land, wacht ons land op een nieuwe Tourzege. Hoe komt dat? “Bij ons heb je niet echt de traditie om ronderenner te worden”, vindt Vanbeylen. “Als je naar Nederland kijkt, zie je meer klimmers. Daar staat de Tour de France hoger aangeschreven dan in België. Onze renners kijken vaak naar de Vlaamse klassiekers, zoals de Ronde van Vlaanderen of Gent-Wevelgem. Het is een beetje een vicieuze cirkel: er is meer aandacht voor eendagskoersen, waardoor renners en ploegen daar meer op inzetten. Terwijl het prachtig zou zijn om nog eens mee te spelen in een grote ronde.”

De Kannibaal van Schepdaal

En toch is er een sprankeltje hoop, in de vorm van de Kannibaal van Schepdaal: Remco Evenepoel. Vanbeylen heeft een aparte band met Evenepoel. “Ik gaf in het middelbaar les aan Remco”, vertelt Vanbeylen. “Hij is een aparte kerel, die goed weet wat hij wilt. Ik acht hem in staat om in de toekomst mee te spelen in een grote ronde. Je moet er veel voor opofferen, maar Remco kan dat wel aan. Ik hoop alleszins dat hij volledig doorbreekt en ons een Touroverwinning kan schenken.”

Zaterdag passeert de karavaan door Sint-Anna-Pede, de woonplaats van Vanbeylen. De auteur zal, als grote wielerliefhebber, langs de kant staan om de renners te zien passeren. “Het komt niet vaak voor dat het grootste jaarlijkse sportevenement ter wereld aan jouw deur passeert. Het wordt een unieke dag, dat staat vast.”

Het boek ‘Van Maes tot Merckx' kost 34,95 euro en kan je verkrijgen via www.vanmaestotmerckx.com