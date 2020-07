Val uit raam van Chiroleider (19) was een tragisch ongeluk Amber Gys

Maandag raakte bekend dat een 19-jarige Chiroleider uit Strijtem tijdens het weekend gestorven was na een val uit een raam van acht meter. Het feestje langs de Levoldlaan in Dilbeek kende zo een tragisch einde. Het parket van Halle-Vilvoorde liet meteen een autopsie uitvoeren om een wanhoopsdaad of kwaad opzet uit te sluiten. “Uit de autopsie kunnen we bevestigen dat het effectief om een tragisch ongeval gaat en er geen derden aan te pas zijn gekomen. Het toxicologisch onderzoek moet nog gebeuren, hopelijk zullen we daaruit ook meer duidelijkheid kunnen krijgen.” Het toxicologisch onderzoek zal nagaan of verdovende middelen een rol hebben gespeeld in het overlijden van de jongeman.