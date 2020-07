Uroloog dient klacht in bij Comité P tegen politie van Dilbeek omdat hij onterecht een coronaboete kreeg Amber Gys

23 juli 2020

13u10

Bron: Belga 0 Dilbeek Een uroloog uit het Brusselse heeft een klacht ingediend bij het Vast Comité P tegen de politie van Dilbeek. De arts kreeg op 27 april een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing, maar daar was de arts allesbehalve mee opgezet.

Volgens de uroloog bracht hij een patiënt, die kloeg over testiculaire pijn, naar het Saint-Anne/Saint-Rémiziekenhuis in Anderlecht. “Ik was op 27 april van wacht en werd rond 17 uur opgebeld door een patiënt in Dilbeek”, zegt de uroloog in een reactie aan Belga. “Die had last van hevige testiculaire pijn en ik heb daarop besloten hem zelf naar het ziekenhuis te brengen voor onderzoek. De politie van Dilbeek heeft me in de buurt van het politiecommissariaat tegengehouden, terwijl mijn patiënt op de achterbank zat. Ik heb zes attesten voorgelegd, waarvan een van de Orde der Geneesheren en verschillende van het ziekenhuis die bevestigden dat ik gebeld had om een patiënt te laten opnemen. Ondanks dat alles heeft de politie geoordeeld dat mijn verklaringen onvoldoende geloofwaardig waren en dat het niet om een noodgeval ging.”

Klacht bij Comité P

Volgens het parket Halle-Vilvoorde, dat zich baseert op het politieverslag, was de uitleg over de verplaatsing vaag. “Op basis van het proces-verbaal van de politie hebben wij besloten een minnelijke schikking voor te stellen”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “Als die persoon daar niet mee akkoord gaat, zal hij uitgenodigd worden door de politie om een verklaring af te leggen. Nadien zullen we het dossier opnieuw bestuderen en beslissen of we hem dagvaarden voor de politierechtbank. Dat is de procedure voor al dit soort dossiers.” De arts en zijn advocaat betwisten de inbreuk en hebben bij het Comité P klacht ingediend voor schuldig verzuim.