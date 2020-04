Urnemuur in Sint-Martinuskerk is primeur in België Amber Gys

02 april 2020

14u31 0 Dilbeek Een deel van de kerk van Sint-Martens-Bodegem wordt omgevormd tot een grote urnemuur met plaats voor zo’n zeshonderd urnen. De inspiratie daarvoor haalde men in Duitsland.

De gemeente Dilbeek heeft overschot aan kerken maar een groot tekort aan begraafplaatsen. In de Sint-Martinuskerk van Sint-Martens-Bodegem zal daarom een ruimte met muren worden afgebakend om als oplossing te dienen. “In die muren zijn inkepen, wat plaats maakt voor zo’n zeshonderd urnen. Het is een soort binnenkerkhof maar dan met enkel urnen”, aldus eerste schepen Luc Deleu.

De inspiratie daarvoor haalde de gemeente uit Duitsland. “De Sint-Kamilluskerk in Mönchengladbach en de Evangelische kerk in Alt-Duisburg werden al omgebouwd tot een urnemuur.” Maar de omvorming is nog niet voor meteen want de kerk is dringend aan restauratie toe. Het dossier wacht al sinds 2014 op goedkeuring van Vlaanderen. Pas na de restauratie kunnen de werkzaamheden voor het columbarium starten.