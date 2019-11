Uitslaande brand in loods in Sint-Ulriks-Kapelle Tom Vierendeels

06 november 2019

20u21 9 Dilbeek Momenteel woedt een hevige brand in de Eksterveld in Sint-Ulriks-Kapelle. De brand ontstond in een loods in de omgeving van de Brusselstraat.

Het is niet duidelijk hoe de brand ontstond en of er gewonden vielen. De brandweerzone Vlaams-Brabant West is massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden. In de Brusselstraat is er beperkte verkeershinder, maar de brandweer staat in voor de verkeersregeling.

