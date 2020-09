Twintiger vlucht voor coronacontrole maar wordt vervolgd voor bezit van pepperspray Wouter Hertogs

28 september 2020

15u29 2 Dilbeek Een twintiger uit Dilbeek riskeert een werkstraf van 50 uur voor verboden wapenbezit. De man vluchtte weg bij een controle op de coronamaatregelen. Agenten konden hem inhalen en troffen in zijn rugzak een pepperspray terug.

Begin april bemerkte een patrouille een samenscholing in Dilbeek. Omdat dit in het licht van de coronamaatregelen verboden was besloten ze de jongeren te onderscheppen. Toen een van hen de patrouille zag naderen sprong hij op zijn fiets en spurtte weg. De agenten gingen achter hem aan en konden hem aan zijn appartement tegenhouden. In zijn rugzak werd een pepperspray gevonden. Omdat hij al twee maal een minnelijke schikking had gekregen voor verboden wapenbezit werd hem dit voorrecht nu niet gegeven. Hij werd meteen vervolgd, maar ontving de dagvaarding niet. Daardoor kreeg hij bij verstek 3 maanden cel. Te streng, vond hij, en hij tekende verzet aan.

“Ik was cannabis aan het roken en vluchtte daarom weg bij die controle. Die pepperspray had ik als promotie gekregen bij de aankoop van een airsoftgeweer. Ik wist dat het verboden was en daarom had ik het in mijn rugzak gestopt. Ik wilde het wegdoen”, klonk het. Uitspraak op 26 oktober.