Tweehonderd kleuters en speelpleinwerking vinden in november 2020 een nieuwe stek op de Begijnenborre Tom Vierendeels

18 december 2019

16u31 0 Dilbeek Tweehonderd kleuters moeten vanaf november 2020 kunnen intrekken in het gloednieuwe schoolgebouw langs de Bodegemstraat. Op de site Begijnenborre werd in aanwezigheid van verschillende kleuters vandaag de eerste spade in de grond gestoken. Ook de speelpleinwerking krijgt er een plaatsje.

Het project op de Begijnenborre wordt geraamd op 4,8 miljoen euro en moet afgewerkt zijn tegen november 2020. Dat maakten onderwijsschepen Luc Deleu (Open Vld) en schepen van Gebouwen Diane Van Hove (N-VA) bekend bij de eerste symbolische spadesteek van het gebouw. De bomencirkel op het domein (een beschermd landschapselement red.) blijft behouden en het gebouw komt daar middenin. Momenteel was de speelpleinwerking er ook gelegen, maar de gebouwen zijn ook volledig op en zijn al enige tijd onveilig verklaard.

1,7 miljoen duurder

“Op deze locatie komt een nieuwe speelpleinwerking voor 150 kinderen, samen met acht nieuwe klasjes voor elk 25 kleuters”, weet Van Hove. “Ook verdere infrastructuur zal haar plaats hier vinden zoals bijvoorbeeld vergaderzalen waar de bewoners uit de buurt gebruik van zullen kunnen maken. Het is echt de bedoeling om er een multifunctioneel gebouw van te maken. Het project werd in eerste instantie op 3,1 miljoen geraamd, maar we komen nu uit op 4,8 miljoen. Dat komt onder meer door een stijging van de bouwkosten en omdat twee procedures moesten doorlopen om een aannemer te vinden.” Het budget werd opgenomen in de meerjarenplanning die dinsdagavond door de gemeenteraad werd goedgekeurd waardoor het geld ook voor handen is.” Via Agion, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs, werden door de gemeente ook subsidies verkregen.

Miserie

De nood voor een nieuw schoolgebouw was hoog. Sinds 2014 zijn er ook enkele kleuterklassen op de site ondergebracht in klascontainers. Toen ging dat om de vrije kleuterschool Sint-Alena maar die werd in 2018 overgenomen door de gemeenteschool Jongslag. “De miserie van het ene net is uiteindelijk het succes van het gemeentelijk onderwijsnet geworden”, weet Deleu. “We kunnen bijzonder fier zijn. Door het succes is een uitbreiding aan de orde. Deze locatie is eigendom van een derde, maar wij konden een recht van opstal verwerven. Het terrein werd veel te weinig gebruikt, maar krijgt nu een belangrijke functie: zeer dicht bij Dilbeek en in de natuur gelegen.”

Op straat

De plannen voor een nieuwe gemeenteschool dateren al sinds 2015. “Toen de kleuterklas niet meer tot het katholieke onderwijsnet behoord viel de school zonder gebouwen”, weet schepen Van Hove. “Zij zijn toen naar het college gestapt om ons een oplossing te vragen. We wilden uiteraard geen kleuters op straat zetten. De containers waren er een eerste fase, maar het was altijd de bedoeling om een deftige locatie te voorzien en vandaag is daarvan de eerste symbolische spadesteek.”