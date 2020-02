Twee jaar cel voor man die slachtoffer voor dood achterliet na aanrijding: “Ik heb twee kinderen die geen mama meer hebben. Ik zou niet weten wat er met hen moest gebeuren als ik er ook niet meer was” Tom Vierendeels

19 februari 2020

17u06 0 Dilbeek Een man die in de zomer van vorig jaar een man in de berm omver reed en vervolgens vluchtmisdrijf pleegde, is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een geldboete van 3.200 euro. De man werd ook rijongeschikt verklaard. “Ik hoop dat u zich residentieel gaat laten begeleiden voor uw drank- en drugsprobleem”, sprak rechter Johan Van Laethem.

Het ongeval gebeurde op 16 augustus om 10.12 uur aan het kruispunt van de Akkerstraat met de Loveldstraat. De beklaagde miste met hoge snelheid een bocht, ging van de weg en reed een man aan die op de bus stond te wachten. Ook het schuilhokje werd aan diggelen gereden. Ook daar zat iemand te wachten, die wonderlijk genoeg op een haar na gemist werd. Het slachtoffer daarentegen, werd op de ruit gekatapulteerd en kwam vervolgens terug op de grond terecht. Als bij wonder hield de man er alleen een enkelbreuk aan over. “Nog altijd zie ik het beeld van het ongeval voor mij”, sprak het slachtoffer tijdens zijn verhoor eind september. “Ik heb sindsdien angst voor bushokjes en zebrapaden. Dat hij met zo’n hoge snelheid en zonder stoppen doorreed is voor mij poging doodslag. Ik heb twee kinderen die geen mama hebben. Ik zou niet weten wat er met hen moest gebeuren als ik er ook niet meer was.”

Verstopt op balkon

Met een gebarsten voorruit reed de beklaagde via de Ninoofsesteenweg roekeloos naar huis. “Om 10.29 uur trof een hoofdinspecteur de beschadigde wagen aan bij het appartement van de mama en de stiefvader van de man”, sprak rechter Johan Van Laethem. “De officiële nummerplaat was verwijderd. Er kwam versterking en de verdachte werd eerst niet aangetroffen. Via het open raam ontdekten de agenten de man wel terwijl hij zich achter de balustrade van het balkon verstopte.”

Voorwaarden geschonden

In zijn verhoor gaf de man aan tussen 3 en 5 uur ‘s ochtends gestart te zijn met gin-tonics bij een vriendin. Hij zei ook met haar een joint gerookt te hebben, de eerste in vier maanden tijd. “Ik was in paniek na het ongeval en wilde naar huis om daar alles te vertellen”, gaf hij ook aan in het verhoor. Hij verscheen voor de onderzoeksrechter en werd vrijgelaten onder voorwaarden. Die schond hij op 28 augustus en 23 september door bier te drinken in een café. Eind september werd hij daarom aangehouden, maar na een week weer vrijgelaten.

“De feiten zijn buitengewoon ernstig”, sprak politierechter Van Laethem. “Het gedrag getuigt van een totaal gebrek aan respect voor anderen en de wet. Onder invloed wordt de wagen genomen om vervolgens met een onverantwoorde rijstijl de controle te verliezen en zo iemand frontaal aan te rijden. Op geen enkel ogenblik bekommerde u zich om het slachtoffer en reed u weg met een gebarsten voorruit. Vervolgens aarzelde u niet om u te verbergen. U beschikt duidelijk niet over voldoende zelfcontrole en verliest bij gebruik van alcohol en drugs alle ethische waarden. Daarom spreek ik gedeeltelijk uitstel uit bij de straf. Hopelijk laat u zich residentieel behandelen voor het problematische middelengebruik. Als u gedronken hebt en drugs hebt gebruikt, bent u een heel gevaarlijk persoon in het verkeer. Ik hoop dat u zelf de stap zal zetten tot een residentiële behandeling.”

Celstraf

De rechter sprak een celstraf uit van twee jaar waarvan een jaar met uitstel, een boete van 3.200 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van twee jaar. De man zal ook moeten slagen voor het theoretisch, praktisch, psychologisch en medisch examen als hij zijn rijbewijs terug wil. Daar komt ook nog bij dat hij door de rechter zowel geestelijk als lichamelijk ongeschikt is verklaard om nog te rijden.