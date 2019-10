Trouwfeest vroegtijdig verlaten breekt jongeman zuur op in politierechtbank Tom Vierendeels

10 oktober 2019

14u52 0 Dilbeek Een jongeman stond woensdag voor de Halse politierechter nadat hij onder invloed was van alcohol in Itterbeek een geparkeerde wagen had aangereden. Zowel de wagen waarmee hij zich verplaatste als de geparkeerde wagen werden total loss verklaard. Niemand raakte bij het ongeval gewond.

Het ongeval gebeurde op 9 september van vorig jaar nadat de bestuurder vroegtijdig een trouwfeest had verlaten. “Het was de bedoeling dat hij tot de vroege uurtjes zou blijven en dan vervoer zou regelen of eventueel ging blijven slapen”, verklaarde de advocaat van de man. “Maar hij had zijn tegenvallende examenresultaten ontvangen en verliet daardoor vroegtijdig het trouwfeest.”

De man botste met de auto van zijn moeder tegen een geparkeerde wagen. Hij verwittigde de politie en excuseerde zich ter plaatse ook aan de eigenares van de andere wagen. De beklaagde had op het moment van het ongeval 1,42 promille in het bloed. De jongen gaf aan veel spijt te hebben en werd door zijn ouders ook al stevig gestraft. De rechter en procureur gaven wel aan dat op zo’n manier mensen doodgereden worden of de politie misschien met slecht nieuws bij zijn moeder aan de deur had gestaan. Hij kreeg uiteindelijk een werkstraf van 60 uur en een maand rijverbod min de vijftien dagen dat hij zijn rijbewijs al kwijt was.