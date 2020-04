Tranen leveren dievegge niets op: 6 maanden cel Wouter Hertogs

21 april 2020

11u26 0 Dilbeek Een Franse vrouw (22) is veroordeeld tot 6 maanden cel voor een mislukte diefstal in een Dreambaby-filiaal in Dilbeek. Ze reed zomaar naar buiten met twee wandelwagens zonder te betalen.

De winkeldetective zag op 28 januari op de camerabeelden hoe de vrouw twee winkelwagens nam en er doodleuk mee naar buiten stapte. Hierop hield hij haar tegen en haalde de politie erbij. “Het is niet gebruikelijk om eerst waren in de wagen te laden om ze pas daarna te betalen”, aldus het parket bij de behandeling van haar zaak twee maanden geleden. De vrouw was hierop in tranen uitgebarsten. “Ik wilde betalen nadat ik ze had ingeladen”, klonk het snikkend. “Ik ben dom geweest maar was niet van kwade wil.” De rechter geloofde niets van haar versie. Even daarvoor had ze immers tegen de politie verklaard geen geld bij te hebben toen haar voorgesteld werd om meteen de boete te betalen.