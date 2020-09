Traditionele plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker in Dilbeek kan coronaproof gebeuren Amber Gys

09 september 2020

12u43 1 Dilbeek Tijdens het Plantjesweekend voor Kom op Tegen Kanker zullen op 19 en 20 september opnieuw duizenden vrijwilligers over heel Vlaanderen azalea’s verkopen. Ook de gemeente Dilbeek zal naar jaarlijkse gewoonte op verschillende plaatsen de plantjes verkopen.

De plantjes kunnen gekocht worden aan 7 euro in verschillende verkooppunten waaronder de Delhaize in Groot-Bijgaarden, de Boerenmarkt aan Westrand en aan de kerk in ‘t Savio. “Onze verkopers zullen de geldende veiligheidsmaatregelen van voor COVID-19 naleven”, klinkt het bij de organisatie. “Mondmasker, handhygiëne en social distancy zijn hierbij de belangrijkste. Uw steun blijft voor Kom op tegen kanker ook nu erg belangrijk.”

Vorig jaar vonden ruim 339.310 azalea’s hun weg naar mensen die de strijd tegen kanker een warm hart toedragen. Voor deze bijzondere 26ste editie zou het mooi zijn om die kaap te overschrijden. Elke verkochte azalea maakt ook echt een verschil. De opbrengst van het Plantjesweekend gaat naar verschillende steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten en hun naasten zoals speciale activiteiten voor kinderen en jongeren met kanker, palliatieve zorg en lotgenotengroepen.