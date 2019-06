Tour de France-passage door Pajottenland wordt groot volksfeest: gemeenten bereiden evenementen voor Michiel Elinckx

05 juni 2019

15u57 0 Dilbeek Over exact een maand trekt het grootste wielercircus van de wereld doorheen het Pajottenland. Op zaterdag 6 juli start de Tour de France in Brussel en maalt het peloton zijn eerste kilometers af door vijf gemeenten uit onze regio. De gelukkige gemeenten - Dilbeek, Lennik, Roosdaal, Herne en Galmaarden - bereiden zich volop voor op een ongezien volksfeest.

Om 12 uur stipt trekt het peloton zich op gang in het hartje van Brussel. De renners worden tijdens de neutrale zone naar Molenbeek geleid, waar de start wordt gegeven van de rit. Meteen nadien trekken ze het Pajottenland in: via Anderlecht gaat het peloton naar het centrum van Sint-Anna-Pede. Daar geeft het personeel van fitnessketen Jims... een initiatie spinning. “Een duidelijke link met het wielerpeloton”, knipoogt schepen van Sport Anneleen Van den Houte (N-VA). “We organiseren het evenement samen met Noa Resto Bar, waar alle activiteiten plaatsvinden. Het is niet toevallig dat we de lokale handelaars bij het project betrekken. We willen dit in de toekomst meer doen. Wie een sportieve voormiddag wil beleven, kan een lesje spinning krijgen. Mensen die iets minder sportief zijn, kunnen de renners zien passeren met een drankje en een hapje in de hand.” Opvallend detail: de gemeente Dilbeek voerde een aanpassing door aan de route van de etappe. “Normaal gingen de renners via de Herdebeekstraat naar Lennik. Maar daar staan enkele obstakels, die amper weggehaald kunnen worden. We lieten aan de organisatie weten dat het beter zou zijn om via de Doylijkstraat te rijden.”

Tour de Bruegel

Nadien passeert de Tour-caravan in het hartje van Lennik. Op de voorbije gemeenteraad werd een eerste tipje van de sluier opgelicht. Op de Markt zal een groot volksfeest gehouden worden, onder de noemer Tour de Bruegel. Wielerliefhebbers kunnen de hele uitzending op groot scherm bekijken. Nadien zullen er ook enkele optredens zijn.

Feest op de parking Okay

Ook in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek kijken ze uit naar deze wielerhoogdag. Tal van verenigingen zullen in het centrum activiteiten organiseren, maar de gemeente Roosdaal neemt plaats op de parking van Okay, langs de Ninoofsesteenweg. “Op de parking komt een groot scherm”, weet schepen van Toerisme Johan Van Lierde (CD&V). “Daarnaast is er een smaakdorp, een initiatief van PajottenlandPlus. In zo’n smaakdorp worden onze verschillende streekproducten - van aardbeien tot streekbieren - voorgesteld aan het publiek. Ook in de andere gemeenten zal er een smaakdorp opgesteld worden.” Voor de gelegenheid worden de Pamelse reus buitengehaald. Van Lierde hoopt dat de tv-helikopter de nodige aandacht besteedt aan de doortocht. “Maar alles hangt af van de koerssituatie. Als het peloton rustig door onze regio rijdt, kan er misschien wel ingezoomd worden op het grote volksfeest langs de kant.”

Galmaarden

Na de passage door Roosdaal maakt het peloton een uitstapje naar Oost-Vlaanderen, waar ze via Ninove naar de befaamde Muur Van Geraardsbergen trekken. Langs de Bosberg komen de renners terug naar het Pajottenland, met een passage door het centrum van Galmaarden. Het gemeentebestuur wil er een wielerdorp met tal van activiteiten opzetten. Er zijn optredens van de KetnetBand en De Corsari’s en er wordt een groot scherm geplaatst om de koers te volgen. Daarnaast is er plaats voor foodtrucks en een stand voor streekproducten.

Herne

Tot slot komt er ook nog een wielerdorp in Herne. Op de site Agripark, langs de Edingsesteenweg, kunnen wielerliefhebbers de renners live zien passeren. Nadien kan de koers op groot scherm gevolgd worden. Het gemeentebestuur organiseert heel wat activiteiten, zoals fietsen op rollen, initiatie eenwieler en een retrofietstocht. Daarnaast zijn er optredens, foodtrucks en een bar vol streekproducten. Wie naar het wielerdorp ‘Herne Tourt’ wil komen, kan dat met de fiets of met een shuttlebus, die vanaf 10.30 uur stopt aan de kerken van Herfelingen, Kokejane en Sint-Pieters-Kapelle en het centrum van Herne.

De doortocht belooft wel voor verkeerschaos te zorgen. Vanaf 9.30 uur worden auto’s niet meer op het parcours gelaten. De volledige route wordt dan afgesloten, tot de doortocht van het peloton. Pas na 13.30 uur zullen de straten opnieuw opengesteld worden.

