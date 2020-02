Toneelgroep Safier speelt "Gasten zijn lasten” Amber Gys

19 februari 2020

16u24 0 Dilbeek Op 21, 22, 27, 28 en 29 maart speelt Toneelgroep Safier “Gasten zijn lasten”, een komedie van Paul Coppens in regie van Guido De Grieck. Naar goede gewoonte is gekozen voor een komedie die iedereen een avond vol plezier belooft. Snel reserveren is de boodschap, want de kaartenverkoop loopt als een trein.

Robert Burg is in het verhaal schrijver van romantische, passievolle romans. Niemand weet dat zijn schoonmoeder, die eindeloos over haar talloze minnaars kon vertellen, daarbij als inspiratiebron diende. Zijn schoonmoeder zit nu in een bejaardentehuis en Robert voelt hoe ze hoe langer, hoe droger komt te staan. De oude vrouw moet dus bij hem intrekken. Robert neemt contact op met een sociaal assistente. Zij belooft om een rapport op te stellen. Enkel indien Robert blijk geeft van een onberispelijk gedrag, mag zijn schoonmoeder bij hem intrekken.

Maar zover is het nog lang niet. Want ondertussen is Liliane, een nieuwe buurvrouw, bij Robert komen aanbellen. Ze werd door haar man afgeranseld en ze komt steun zoeken bij de schrijver. Robert stemt toe dat ze een poosje bij hem blijft, waarop Liliane prompt uitbazuint dat ze zich in een vrouwenvluchthuis bevindt. De vrouwen stromen toe, net op het ogenblik dat de sociale assistente zal terugkomen.

Een hilarische komedie met acteurs Patrick Van Meer, Kirsten Gorsen, Daisy Vanderburght, Dirk Coppens, Esther Matton, Jessie Tourwé, Emile Ringoot en Kor Caenepeel.

Reserveren kan online via https://tickets.roodfluweel.be/toneelgroep-safier.