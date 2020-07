Toch Dilbeekse poëzie dankzij ‘Anderhalve meter dichter’ Amber Gys

12 juli 2020

13u20 0 Dilbeek De ‘Dag van de Dilbeekse Dichters’ werd door de coronacrisis noodgedwongen afgelast. Hierdoor kwam de Cultuurraad van Dilbeek met een alternatief: ‘Anderhalve meter dichter’ waarbij de zeven dichters op afstand hun gedichten kunnen tentoonstellen.

Na de afgelasting van De ‘Dag van de Dilbeekse Dichters’ - waarbij zeven dichters uit Dilbeek (Cecile Vanhoutte, Jan Vanhaelen, Mirani Steenhorst, Alain Vanclooster, Leen Pil, Vanessa Daniëls en Willem M. Roggeman) hun gedichten zouden tentoonstellen in Dil’arte - kwam de Cultuurraad met een alternatief. Er werden 30 panelen in openlucht gemaakt waarop gedichten staan die de mensen kunnen lezen aan de hoofdingang van cultuurcentrum De Westrand. “We noemden dit mini-event ‘Anderhalve meter dichter’, met de verwijzing naar corona en uiteraard de dichters”, vertelt André Mertens, secretaris van de cultuurraad. “De organisatie komt vanuit de cultuurraad aangezien we de dichters ook tijdens de coronacrisis toch nog in the picture wouden zetten.” De panelen staan tot eind augustus tentoongesteld aan De Westrand. Bij de officiële voorstelling afgelopen zaterdag op 11 juli las elke dichter één van zijn gedichten voor onder muzikale begeleiding van saxofonist Arno.