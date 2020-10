TML-gangster dealt “om eigen gebruik te betalen” Wouter Hertogs

06 oktober 2020

11u51 0 Dilbeek Een 30-jarige vrouw uit Dilbeek is veroordeeld tot 12 maanden cel met probatieuitstel voor het bezit en de verkoop van cocaïne. Ze werd op de terugweg van Tomorrowland aan de kant gezet omdat ze een te sportieve rijstijl etaleerde.

In de wagen werden zakjes gevuld met cocaïne gevonden. Ook bij haar thuis reageerde een drugshond, maar werd niets gevonden. Toch gaf de vrouw toe dat ze cocaïne gebruikte en sinds 4 maanden zelf dealde. “Om mijn eigen gebruik te betalen”, klonk het. Haar advocaat vroeg de opschorting. “Mijn cliënte is van Roemeense afkomst en kende daar een moeilijke jeugd. Ze werkte als luxe-escorte en is verslaafd geraakt aan cocaïne. Toen ze naar België kwam, verdiende ze plots minder maar bleef ze wel evenveel gebruiken. Daarom had ze geld nodig en begon ze te verkopen”, pleitte hij.

De rechtbank vond een opschorting te mild voor de feiten maar stond wel uitstel toe. Wel moet ze werken aan haar drugsverslaving.