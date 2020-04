Tientallen zakken bouwafval netjes achter elkaar gedumpt Tom Vierendeels

14 april 2020

10u36 12 Dilbeek Een sluikstorter heeft hard toegeslagen in de Ketelstraat in Anderlecht, op een zucht van de grens met Itterbeek en Vlezenbeek. Tientallen zakken met bouwafval werden achter elkaar in de berm gedumpt. Het is het vierde soortgelijke sluikstort in die omgeving.

Het sluikstort werd dinsdagochtend aangetroffen in de Ketelstraat, de straat tussen de Lenniksebaan en de Neerpedestraat. Een vijftigtal zakken met aarde en steenpuin werd er netjes achter elkaar in de berm gedumpt. Het kan haast niet anders dat iemand de zakken rustig uit een rijdende bestelwagen gegooid heeft. Volgens Het Nieuwsblad gebeurde hetzelfde al eens in de nacht van 10 op 11 maart, in de nacht van 22 op 23 maart en een derde keer in de nacht van 2 op 3 april. Dat gebeurde telkens in de omgeving van de Lennikseweg en de Koeivijverstraat, zowel op grondgebied Itterbeek als Anderlecht.