Tientallen dieren in beslag genomen op weide langs E40 in Sint-Ulriks-Kapelle Tom Vierendeels

16 augustus 2019

17u39 0 Dilbeek Dierenwelzijn heeft vrijdag samen met de lokale politie en een dierenasiel tientallen dieren in beslag genomen op een weide naast de E40 in Sint-Ulriks-Kapelle. Reden was een ontoereikende huisvesting voor de beesten. De man liep al een verbod op het houden van dieren op, maar ging in beroep waardoor het opschortend werkt.

Het is niet duidelijk aan wie de klachten in eerste instantie gericht werden, maar de lokale politie van Dilbeek ging maandag al een kijkje nemen in de Bekkerzeelstraat om vast te stellen dat de beesten in erbarmelijke omstandigheden leefden. “Onze inspectiedienst is vrijdag overgegaan tot de in beslag name van de beesten”, vertelt Brigitte Borgmans, woordvoerder bij het Departement Omgeving. “Het gaat om een zestigtal kippen, een vijftiental schapen en geiten, kalkoenen en struisvogels.” Ook in 2017 werden er al dieren op de weide in beslag genomen. “We weten dat de eigenaar toen veroordeeld geweest is door de rechtbank een verbod kreeg opgelegd om nog dieren te houden”, gaat Borgmans verder. “Hij ging echter in beroep waardoor dit verbod opschortend werkt. Het is dus voornamelijk omdat de huisvesting ontoereikend was dat de dieren werden meegenomen. Er zal nog verdere controle gebeuren, maar op het eerste zicht zouden ze evenwel niet slecht gevoed geweest zijn.”

De inspecteur-dierenarts heeft een proces-verbaal opgesteld dat ook overgemaakt zal worden aan het parket Halle-Vilvoorde. “De dieren blijven intussen bij de Ark van Pollare”, vervolgt Borgmans. “De definitieve toewijzing van de dieren zal dan later gebeuren. Oftewel brengt de eigenaar alles in orde en krijgt hij de beesten terug, oftewel moet het dierenasiel op zoek gaan naar een nieuwe thuis van de dieren.”