Tieners schaven verkeerskennis bij tijdens Verkeersfestival in autovrij centrum Tom Vierendeels

19 september 2019

15u41 0 Dilbeek De lokale politiezone en het gemeentebestuur van Dilbeek organiseerden donderdag een Verkeersfestival voor meer dan 450 zesdejaars uit de gemeente. Er vonden tal van workshops en activiteiten plaats in het autovrije centrum van de gemeente.

In het kader van de Car Free Day tijdens de Europese Week van de Mobiliteit sloegen het gemeentebestuur en de lokale politie de handen in elkaar om de jonge tieners zaken over verkeerseducatie bij te brengen. “Educatief, maar op een plezante manier”, verduidelijkt Tom Hollevoet, hoofd van de verkeersdienst van de politiezone Dilbeek. “We zijn met ons klein verkeersteam meestal lang op de baan om verkeerslessen te geven in de verschillende scholen. Daar zag dit evenement het levenslicht om alle kinderen te betrekken, samen met enkele partners zoals Xiu, Dats24, Colruyt, Pajot Tours, NMBS en Infrabel.”

Voor de gelegenheid was ook het centrum van de gemeente verkeersvrij. “We werken op verschillende locaties vooral rond de grote killers in het verkeer”, gaat Hollevoet verder. Een 25-tal medewerkers van de Dilbeekse politie leidde alles in goede banen. “Bij het thema alcohol en drugs laten we de kinderen eens blazen en mogen ze rondstappen met een promillebril. Zo zien ze wat mama en papa zien als ze gedronken hebben. Daarnaast leren ze bij over de bevelen die een agent op straat kan geven, over de dode hoek bij vrachtwagens en leren ze veilig en snel een bus te verlaten. Met een VR-bril krijgen ze ook de impact te zien van een aanrijding door een trein aangezien we ook verschillende overwegen op ons grondgebied hebben.” Het was ook de bedoeling dat iedereen met de fiets kwam waardoor ze ook door de autovrije straten konden rijden en rekening moesten houden met alle verkeersborden.

Met een fluofuif (fluo dragen in het verkeer was ook een belangrijk aandachtspunt red.) en een optreden van Urbanus werd het Verkeersfestival afgesloten. Alle kinderen kregen ook een goodiebag en een fluohesje mee naar huis.