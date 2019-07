Tiener die balen in brand stak, geplaatst in gesloten instelling WHW

29 juli 2019

15u43 0 Dilbeek De 15-jarige jongen die vorige week vijfhonderd grote balen graskuil in brand stak, is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling.

Het vuur werd vorige week donderdag even na 17 uur ter hoogte van de Roomstraat in Itterbeek opgemerkt. Een dikke rookpluim steeg op vanuit de honderden balen graskuil of voordroog. Het ging om ingepakt gras dat net niet zo hard gedroogd is als hooi en veel gebruikt wordt als voedsel voor runderen en paarden. Toen de brandweer arriveerde, stond het grootste deel van de balen al in brand. Aanvankelijk werd gedacht aan zelfontbranding, maar het gedrag van een tiener die gefascineerd naar de brand stond te kijken viel brandweer en politie op. Hij werd opgepakt en bekende dat hij de balen in brand had gestoken. Hij zei dat een vriend hem had geholpen, maar die ontkende elke betrokkenheid. “Het parket vordert vandaag om hem in een gesloten instelling te plaatsen”, aldus Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. De jeugdrechter ging nu in op deze vordering en plaatste hem in een gesloten instelling. Zowel de brandstichter als de vriend die hij als medeplichtige aanwees, verbleven al in een open instelling voor jongeren met leerstoornissen en gedragsproblemen in Schepdaal.