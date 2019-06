Thomas mag zich een jaar lang 'Koning van de Sint-Sebastiaansgilde' noemen Michiel Elinckx

11 juni 2019

17u03 2 Dilbeek Op zaterdag 8 juni vond de zestiende Koningsschieting plaats van de Dilbeekse gilde in Sint-Ulriks-Kapelle op het boogschuttersterrein tegenover Kasteel La Motte. Hoofdman Thomas Van der Auwera mag zich voor een jaar lang ‘Koning van de Sint-Sebastiaansgilde’ noemen.

Door regen en wind heen schoot Thomas reeds in de twaalfde ronde de oppergaai af. Hij zal dan ook deze zomer de gilde verdedigen op het gewestelijk, Brabants, en nationaal koningsschieten. Bij de jeugd schoot Jens Van Der Gracht (15) voor het tweede jaar op rij de prinsenvogel af. Hij verlengt hiermee zijn titel van jeugdprins. Wie ook eens wil proeven van het schieten op staande of liggende wip, kan dit elke vrijdagavond proberen in de Lumbeekstraat in Sint-Ulriks-Kapelle vanaf 18.30 uur.