Telefoontrucje redt mensensmokkelbende niet: tot 8 jaar cel WHW

02 oktober 2019

17u43 0 Dilbeek Vier Indische mensensmokkelaars zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van vier tot acht jaar. Volgens het parket zetten ze tientallen landgenoten op vrachtwagens naar het Verenigd Koninkrijk. Ze maakten gebruik van een ingenieus telefoontrucje om de politie om de tuin te leiden. Tevergeefs.

De vier smokkelaars waren vanaf januari 2018 actief op het parkeerterrein in Groot-Bijgaarden. Ze stippelden een reisweg uit voor de slachtoffers. In Noord-Frankrijk ronselden ze mensen, waarna men hen eerst naar Brussel liet reizen. Aan Brussel-Zuid namen ze de tram tot in Dilbeek, om vervolgens te voet naar het parkeerterrein te trekken, waar ze de migranten op vrachtwagens naar Groot-Brittannië verborgen. In ruil vroegen ze tot 5.000 Britse pond voor dergelijke transporten, geld dat door de familie van de slachtoffers in India moest betaald worden.

Slim trucje

Bovendien trachtten ze de politie met een slim trucje om de tuin te leiden. Ze gaven de slachtoffers een opgeladen gsm mee. Dat bleek vaak een gsm te zijn die ze zelf al een hele tijd hadden gebruikt. In ruil eisten ze de gsm van de slachtoffers. Op die manier bekwamen ze een dubbel voordeel. Zo konden de migranten in contact blijven met de smokkelaars, en konden die smokkelaars het politie-onderzoek in de war sturen omdat ze weer een nieuw gsm-nummer hadden.