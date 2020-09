Tas met kleding uit auto gestolen Tom Vierendeels

25 september 2020

14u59 0 Dilbeek Dieven zijn donderdagnacht aan de haal gegaan met een tas vol kleren uit een auto in Sint-Wivinadreef. Het onderzoek loopt. Voorlopig is er nog geen spoor naar daders of buit.

De diefstal gebeurde uit een auto die op een oprit in de doodlopende zijstraat van de Hendric Placestraat stond. De daders sloegen de voorruit in en gingen aan de haal met een tas van Louis Vuitton die vol kleren zat. Voorlopig is er geen enkel spoor naar de daders noch de buit. Of er nog andere diefstallen uit voertuigen tijdens de afgelopen nachten werden gepleegd kan de politie momenteel niet nagaan, maar het zou wel het enige geval in de nacht van donderdag op vrijdag in die omgeving zijn.