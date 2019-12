Exclusief voor abonnees Tankstations in Brusselse rand in het vizier van gewelddadige overvallers, politie stuurt extra patrouilles uit SHVM

16 december 2019

17u24 10 Dilbeek De eindejaarsperiode komt eraan en de dagen zijn kort en donker. Voor inbrekers en dieven het perfecte moment om hun slag te slaan. In amper twee weken tijd pleegden enkele criminelen drie gewapende overvallen op tankstations in Overijse, Dilbeek, en maandagochtend nog in Tervuren. Daarom zullen de verschillende politiezones dan ook een extra oogje in het zeil houden in de buurt van tankstations. Voorlopig ontbreekt nog elk spoor van de mogelijke daders.

6 december: Overijse

Het eerste slachtoffer in de inbrakenreeks op tankstations viel op 6 december in Overijse om 9 uur in ‘s ochtends. Vier mannen overvallen er een Total-tankstation op de Terhulpensesteenweg in Maleizen. Daarbij bedreigen ze de uitbater met een mes en slagen hem met een wapen op het hoofd.

