Tal van inbreuken vastgesteld bij grote verkeerscontroles in Dilbeek en Zellik Tom Vierendeels

04 oktober 2019

19u35 5 Dilbeek De politiezones Dilbeek, AMOW en TARL sloegen de handen in elkaar voor twee grote controles waarbij de nadruk op zwaar vervoer lag. De controles vonden plaats in Dilbeek en Zellik. Er werden tal van inbreuken vastgesteld door de politie, maar ook door de douane en de Vlaamse wegeninspectie.

Een eerste controle vond plaats aan de stelplaats van De Lijn langs de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. Nadien werd er opgesteld aan de weegbrug langs de Zuiderlaan in Zellik. In totaal werden 299 voertuigen gecontroleerd. Daarbij werden 27 chauffeurs betrapt op gebruik van de gsm achter het stuur, bij negen trucks was de ladingzekering niet in orde en 25 chauffeurs droegen hun gordel niet. Tien inbreuken op het rijbewijs en zes op de boorddocumenten werden vastgesteld. Een wagen werd getakeld omdat het voertuig niet verzekerd bleek te zijn. Drie chauffeurs bleken ook nog onder invloed van alcohol te rijden en een chauffeur legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van cannabis.

De douane scande 1.560 nummerplaten en zeven chauffeurs bleken nog openstaande boetes te hebben voor een totaal van 1.790 euro. Een persoon kon zijn achterstallig bedrag niet betalen waardoor zijn wagen getakeld werd. De Vlaamse wegeninspectie voerde een controle uit op de weegbrug en twee van de dertien voertuigen bleek overladen te zijn.

Snelheidscontrole

Tot slot werd ook de flitswagen opgesteld langs de Brusselsesteenweg en de Pontbeeklaan in Asse. Van de 1.648 gecontroleerde voertuigen reden er 192 te snel. De hoogst gemeten snelheid in de bebouwde kom bedroeg 138 kilometer per uur.