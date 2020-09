Studente criminologie Zara De Schutter (Tennis SDI) wint zeven sterrentoernooien: “Heel constant getennist” Stijn Deleus

18 september 2020

16u59 0 Dilbeek Heel knap hoe de 18-jarige Zara De Schutter zich een weg baande door het verkorte tennisseizoen temidden de andere nationale toppers. Dat ze daar absoluut haar plaats tussen heeft, bewijzen de cijfers met liefst zeven (!) toernooizeges in het Belgian Circuit en een zesde plaats in de eindranking.

Je zou bijna vergeten dat het nummer 26 van België veel van haar tijd doorheen het jaar spendeert aan haar studies criminologie aan de VUB.

“Klopt ja, dan pendel ik eigenlijk continu tussen Brussel en Denderleeuw, maar gelukkig is dat een hele goede verbinding”, lacht ze. “Ik ben blij dat ik mijn eerste jaar zonder kleerscheuren door ben geraakt, ondanks dat we maandenlang niet naar de les zijn kunnen gaan. Ik moet maar één vak meenemen naar het nieuwe jaar, dus dat is zeker goed nieuws. Maar die studies en vooral dan de examens die voor de deur stonden, hebben ervoor gezorgd dat ik voor de zomer niet zoveel aan trainen ben toegekomen. En toen de examens dan eindelijk achter de rug waren, ben ik eigenlijk meteen toernooien beginnen spelen. Vanaf die eerste week begon ik ook te winnen, dus dat was wel mooi meegenomen. Zo pakte ik half juli zelfs twee titels in hetzelfde weekend, op TC Parival tegen Tiffany Mylonas en op Sporting Hove tegen Axana Mareen. Twee meisjes overigens die er net als ik een knap seizoen hebben opzitten. En dan te denken dat ik in augustus nog een paar weken gesukkeld heb met een kuitblessure.”

Meer zelfvertrouwen

Naast zeven zeges in toernooien gedoteerd met één ster haalde ze ook twee keer de finale in een tweesterrentoernooi. Zoals vorige zondag, toen ze nummer 21 Klaartje Liebens stevig partij gaf op TC Wimbledon. “Ja, de 7-5, 6-4-score geeft al aan dat het vrij close was en dan heb ik nog redelijk wat kansen gemist om setwinst te pakken”, meent ze. “Zo stond ik in de eerste set 5-3 voor en moest ik op 5-4 ondanks een paar setballen mijn service inleveren. Misschien moet ik op die belangrijke momenten nog iets meer in mezelf geloven. Ik speelde al eens drie sets tegen haar, maar ik voel wel dat ik haar op een goede dag kan kloppen.”

Leven naast tennis

Als je dit op je 18de allemaal kan, dan is het een beetje jammer dat ze zich nooit echt aan een internationaal avontuur waagde. “Tja, ik hoor dat wel vaker maar eigenlijk heeft dat nooit echt gespeeld”, haalt ze de schouders op. “Het is allesbehalve evident om de top te bereiken en ik ben nogal redelijk honkvast. En misschien net iets nonchalant om er dag in, dag uit alles voor op te offeren. Hoe graag ik ook tennis en competitie speel, er zijn daarnaast nog andere dingen in het leven (knipoogt).”