Staycation afsluiten met mobiel bakfietstheater Amber Gys

16 juli 2020

15u49 1 Dilbeek Om het einde van de zomer te vieren en de staycation gezellig af te sluiten, komt er een mobiel bakfietstheater aan de deur. Het verhaal wordt ‘de Walvis is verdwaald’ van PUURLAIN, een hedendaags sprookje gepresenteerd in je eigen wijk.

Op deze manier kan iedereen samen met de buren genieten van een verhaal over een kat die een walvis redt. Het is een hedendaags sprookje, gepresenteerd als 3D kamishibai (houten verteltheater) op een bakfiets in jouw straat.

De gemeente Dilbeek is daarom op zoek naar enthousiaste buren en kinderen die houden van verhalen om naar buiten te komen met een eigen stoel en drankje. Het sprookje, ‘de Walvis is verdwaald’, van PUURLAIN is een surrealistisch en ontroerend verhaal over de mens en de natuur. Een verhaal over een kat die een walvis redt en een gedicht worden gepresenteerd op een bakfiets en zal in totaal 20 minuten duren.

Verzamel een tiental families en meld je aan door een mailtje te sturen naar kind@dilbeek.be met vermelding van WALVIS GRAAG! en contactpersoon met contactgegevens en een wijkadres. Het theater zal eind augustus misschien aan jouw wijk langskomen.