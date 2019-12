Stationsstraat opnieuw week dicht door vijfde waterlek dit jaar Tom Vierendeels

06 december 2019

18u47 1 Dilbeek Inwoners van Dilbeek en mogelijk ook uit omliggende gemeenten kunnen ‘s ochtends en ‘s avonds minder druk ervaren op het waternet. Opnieuw is een lek ontdekt in de Dilbeekse Stationsstraat. Hierdoor blijft de straat en ook de overweg tot zeker halfweg volgende week afgesloten.

De herstellingen van het vorige lek waren nog maar net afgerond, maar arbeiders gooiden vrijdagochtend opnieuw de straat open. “Woensdag werd opborrelend water in de omgeving van het vorige lek opgemerkt”, vertelt Bruno Pessendorffer, woordvoerder bij Farys. “We zijn dan met de collega’s van De Watergroep ter plaatse gegaan om te kijken of het probleem zich bij een grote transportleiding van ons of een distributieleiding van De Watergroep bevond. Bij het uitgraven vrijdagochtend werd vastgesteld dat het lek zich in een transportleiding van ons bevindt.”

Arbeiders zullen nu de locatie dit weekend verder uitgraven. “Maandag zal dan een nieuw leidingsegment aangelegd worden om het kapotte gedeelte te vervangen”, verklaart Pessendorffer. “Vanaf midden volgende week zullen wij dan de normale toestand van ons net kunnen herstellen en vervolgens zal ook De Watergroep dit kunnen doen.”

Drukvermindering

Om toch overal water te voorzien zijn er door De Watergroep noodverbindingen aangelegd. “Maar die lijken niet al te goed te werken”, zegt Pessendorffer. “Hierdoor kan er verlaagde druk zijn bij mensen tijdens de piekmomenten van ‘s ochtends en ‘s avonds, vooral bij mensen die op een hogere verdieping wonen of in een hoger gelegen gebied.” Dat bleek bij het vorige lek ook al het geval te zijn. Sommige mensen lieten weten geen enkele watertoevoer te hebben, maar dat werd door Kathleen De Schepper weggezet als onmogelijk. Ook nu duiken opnieuw berichten op over moeilijkheden, zelfs uit Eizeringen.

Eind volgende week zal de straat voorzien worden van een tijdelijke topbedekking om de wegbedekking de week nadien volledig te herstellen. Dat wil zeggen dat de Stationsstraat nog tot zeker midden volgende week afgesloten blijft.

Vijfde lek

Dit jaar gaat het op die locatie al om het vijfde lek in een transportleiding van Farys. “Het klopt dat er begin dit jaar ook enkele problemen waren”, bevestigt Pessendorffer. “Maar verschillende firma’s hebben aan de hand van verschillende werkwijzes onderzoeken uitgevoerd en daaruit is gebleven dat er geen nood is aan een preventieve actie. De verschillende problemen kunnen ook niet aan elkaar gelinkt worden door een bepaalde aanleiding. Bij elke situatie leggen we de buis ook zo bloot mogelijk om een volledige inspectie te kunnen uitvoeren.”