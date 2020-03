Stationsstraat eind deze week open voor alle verkeer Amber Gys

04 maart 2020

11u25 6 Dilbeek Na verschillende waterlekken en een internationale primeur kan de Stationsstraat in Dilbeek eind deze week (eindelijk) opnieuw in gebruik genomen worden voor alle verkeer.

Sinds enkele weken kampten de bewoners in en rond de Stationsstraat met waterdrukproblemen. Volgens Farys werd het probleem maandagmiddag opgelost. Ook werden alle putten in de Stationsstraat gedicht en wordt er volop gewerkt aan de dichting van het wegdek. “Woensdag de asfaltlaag gelegd als de weersomstandigheden gunstig zijn. Indien dit het geval is, kan tegen het einde van de week al het verkeer opnieuw door de Stationsstraat”, aldus schepen voor Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur.